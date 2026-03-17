CNSAS cere Curții de Apel București să constate că Gigi Nețoiu a făcut poliție politică înainte de 1989 în calitate de ofițer al Securității

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a depus astăzi la Curtea de Apel București o acțiune în care solicită constatarea calității de lucrător al fostei poliții politice pentru fostul om de afaceri și politicianul Gigi Nețoiu, scrie G4Media. Acesta este acuzat pentru faptul că, în perioada de dinainte de decembrei 1989, când activa în cadrul Securității comuniste, ar fi încălcat drepturi fundamentale ale omului pentru persoanele urmărite de instituția din care făcea parte.

Acțiunea depusă la Curtea de Apel București nu a primit, încă, un prim termen de judecată. Procesul vine după ce, în decembrie 2025, CNSAS a arătat că Gigi Nețoiu, înscris atunci în cursa pentru Primăria Capitalei, a fost „cadru al Securității Municipiului București în perioada 1985-1989”. Conform legii, toți candidații născuți înainte de 22 decembrie 1972 sunt verificați în arhivele CNSAS, situație prin care Gigi Nețoiu a mai trecut atunci când a obținut, în 2012, un mandat de parlamentar și a primit o adeverință care atesta faptul că nu a făcut poliție politică pe vremea când era ofițer de Securitate.

Verificările au fost reluate pe baza unor informații noi

Lucrurile s-au schimbat acum deoarece, pe 5 decembrie 2025, CNSAS a informat, într-un comunicat de presă, că „pentru domnul Nețoiu Gheorghe, n.01.08.1959, candidat la funcția de primar general al Municipiului București, CNSAS a primit la data de 25.11.2025, informații noi și neprocesate, respectiv, o fișă de evidență cadre, din care rezultă faptul că a fost cadru al Securității Municipiului București în perioada 1985-1989.

Verificările prevăzute de OUG 24/2008 sunt în curs de finalizare, rezultatul acestora urmând să fie comunicat cu celeritate opiniei publice. Ulterior, prin votul Colegiului, pe baza dovezilor descoperite în arhive, pentru Nețoiu s-a stabilit că a fost lucrător al Securității, în sensul că a făcut poliție politică, decizie care trebuie confirmată de un complet de judecată de la Curtea de Apel București.

Gigi Nețoiu: „Lucram la Serviciul 510. Asiguram deplasarea domnului Ceaușescu”

Într-un interviu din 2025, Gigi Nețoiu povestea că a fost ofițer de informații și că avea în subordine aproximativ 150 de subofițeri.

„Era în 1985, eu ieşisem ofiţer de informaţii şi lucram la Serviciul 510, ce aparţinea de Direcţia a 5-a. Asiguram deplasarea domnului Ceauşescu (…) Eu eram tânăr ofiţer atunci şi aveam în subordine cam 150 de subofiţeri. Şi vă daţi seama, când intrau acolo toţi erau aliniaţi, că trecea coloana oficială al lui Nicolae Ceaușescu, pe-acolo prin faţă pe la ASE”, spunea atunci Gigi Nețoiu.

În 2014, Nețoiu a fost condamnat la trei ani și patru luni de închisoare pentru evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani în „Dosarul Transferurilor”. Acesta a fost eliberat condiționat în decembrie 2015, după ce a ispășit un an și 10 luni din pedeapsă.

RECOMANDAREA AUTORULUI: