Au fost țipete la comisia în care se discuta bugetul Ministerului Transporturilor. Deputatul social-democrat Adrian Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta de ședință, senatoarea PNL Gabriela Horga, pe motiv că nu i s-a răspuns la o întrebare. Ulterior, liberalii au transmis un comunicat în care solicită PSD și conducerii Camerei Deputaților „să se delimiteze și să sancționeze comportamentul agresiv repetat al deputatului PSD, Adrian Câciu”. PNL anunță, de asemenea, că vor sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

„Partidul Național Liberal condamnă ferm gestul violent al deputatului PSD Adrian Câciu, manifestat în cursul ședinței de astăzi a Comisiei de Buget-Finanțe, față de senatoarea PNL Gabriela Horga”, transmite PNL, într-un comunicat de presă.

De asemenea, liberalii spun că vor sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Mai mult, PNL cere PSD „să se delimiteze ferm de comportamentul acestui personaj care recidivează în atitudinea misogină și, recent, chiar xenofobă”.

„Un asemenea comportament este inacceptabil oriunde, nu doar într-un for legislativ al unui stat democratic”, mai arată comunicatul PNL.

PNL amintește și de un alt incident în care a fost implicat Câciu.

„După ce a urlat la ministra de externe, ulterior, pe 11 martie, același deputat a avut ieșiri cu caracter xenofob la adresa unui coleg parlamentar de etnie maghiară, declarând că acesta „nu înțelege ce înseamnă să fii român” și că „nu ar trebui să aibă voie să vorbească la microfon”. PSD a condamnat atunci incidentul și a anunțat o anchetă internă. Rezultatele acelei anchete nu s-au văzut”, transmite PNL.

În același comunicat, liberalii cer conducerii Camerei Deputaților „să aplice sancțiunile prevăzute de regulament, iar PSD să dea dovadă că angajamentele publice asumate nu rămân vorbe goale”.

Într-o postare pe Facebook, Raluca Turcan îi cere lui Adrian Câciu să îi ceară scuze publice senatoarei Gabriela Horga. Ea face o comparație între comportamentul lui Câciu și violența în familie.

„Gestul lui Adrian Câciu de a-i da peste mână colegei noastre Gabriela Horga este inadmisibil într-un Parlament democratic. Ce pretenții să ai de la un bărbat cu 4 clase care își lovește soția și apare la știrile de la ora 5, dacă un parlamentar nu se stăpânește să-i dea peste mână unei colege și să țipe la ea în timpul unei dezbateri în Parlamentul României?”, afirmă Turcan.

Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”

Cearta dintre cei doi a pornit după ce Gabriela Horga, senatoarea PNL care conducea ședința comisiei de buget, l-a întrebat pe ministrul Transporturilor despre datoriile pe care companiile din subordine le au la bugetul de stat, în condițiile în care social-democrații afirmă că, pentru susținerea pachetului cu ajutoare sociale, Executivul ar trebui să recupereze arieratele.

„Aduc aminte tuturor că șeful ANAF este de la PNL de șase ani. Arieratele se recuperează de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cei care acuză că nu pot recupera arieratele pot să cedeze agenția colegilor de la USR. Nu ministrul Transporturilor se ocupă cu recuperarea”, a spus Câciu.

Replica lui Câciu a dus la un schimb de replici cu Horga. El a început să țipe și a lovit cu pumnul în masă: „V-am pus o întrebare. Vreau răspuns!”

„Controlați-vă, este a doua oară când vă pierdeți controlul”, i-a replicat Horga.

În ciuda derapajului, bugetul Ministerului Transporturilor a fost votat și adoptat în plen.

Deputatul PSD spune că i-a prezentat scuze Gabrielei Horga

Ulterior, Câciu a declarat, pe holurile Parlamentului, că i-a cerut scuze senatoarei PNL și spune că nu-și pierde ușor cumpătul.

„Am înțeles ce face PNL. Să depună (plângere la CNCD, n.r.). Eu am vorbit cu doamna Horga, i-am cerut scuze, dar PSD a fost jignit în fiecare clipă în această ședință”, a adăugat social-democratul.

El a mai spus că regretă incidentul: „Am spus și altora că regret și am spus și doamnei Horga”.

Întrebat dacă își pierde ușor cumpătul, Câciu a răspuns: „Nu.”

