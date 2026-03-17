La 5 zile după semnarea acordului România-Ucraina apar și primele informații cu privire la compania ucraineană care ar putea depozita gazul românesc

Compania ucraineană Naftogaz poartă discuții cu OMV Petrom pentru dezvoltarea unui zăcământ de gaze „substanțial” descoperit în Marea Neagră. Potrivit Reuters, acest perimetru este considerat unul dintre cele mai promițătoare din întreaga regiune, situat în apropierea apelor teritoriale românești.

Negocierile se află într-o etapă incipientă, iar extracția propriu-zisă nu va începe până la finalizarea războiului din Ucraina. Totuși, proiectul reprezintă o miză majoră pentru securitatea energetică a Europei, deoarece oferă o alternativă solidă la gazul rusesc. Ucraina deține deja date seismice 2D și 3D pentru această zonă, însă are nevoie de tehnologia occidentală de adâncime pe care OMV Petrom o utilizează deja în proiecte similare.

Subiectul a fost abordat recent și la nivel înalt. Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit la București cu Nicușor Dan și cu Ilie Bolojan. În cadrul acestor întrevederi, liderii au confirmat că cele două țări își propun să colaboreze strâns pentru extragerea resurselor de pe platoul continental al Mării Negre.

Această cooperare vine într-un moment critic pentru Ucraina, care a pierdut jumătate din capacitatea sa de producție internă din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice. Pentru România, parteneriatul cu Naftogaz completează proiectul Neptun Deep, care va începe producția în 2027 și va transforma țara într-un exportator net de gaze în regiune.

AUTORUL RECOMANDĂ: