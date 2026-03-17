Donald Trump spune că dacă nu ar fi intervenit, Iranul ar fi avut arma nucleară în maxim o lună

În cadrul unei întâlniri cu prim-ministrul Irlandei la Casa Albă, cu ocazia Zilei Sfântului Patrick în SUA, președintele american le-a spus reporterilor că, dacă Statele Unite nu ar fi intervenit la timp, Iranul ar fi avut arma nucleară în maximum o lună.

„O țară ca Iranul nu trebuie să aibă arme nucleare” și, prin urmare, toată lumea ar trebui să îi mulțumească lui Donald Trump, precizează acesta, pentru acțiunea pe care Statele Unite au întreprins-o împotriva Teheranului. Aceasta este a doua oară când americanii i-au împiedicat pe iranieni să dezvolte o armă atomică, spune Trump.

„Dacă Statele Unite nu acționau la timp, ar fi avut loc un «Holocaust nuclear». În mai puțin de o lună, Iranul ar fi avut o armă nucleară. Unii mi-au spus că în două săptămâni, dar eu cred că într-o lună aveau arma nucleară”, a spus președintele SUA în cadrul conferinței de presă din Biroul Oval. „Dacă ar fi reușit acest lucru, acum trăiam cu totul în altă lume”.

