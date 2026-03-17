Lupte în Orient, ziua 18: Ambasada SUA din Irak, lovită după un atac cu drone. Trump spune că a testat reacția NATO pe tema Ormuz: „Nu avem nevoie"

Mihai Tănase
17 mart. 2026, 07:17, Știri externe
Război în Orientul Mijlociu/ Sursa FOTO: Mediafax
08:35

Prețul petrolului pe piața BRENT a crescut brusc marți în Asia

În Asia, iar cotația petrolului Brent a urcat cu 2,8%, la 103,08 dolari (77,50 lire sterline) pe baril, în timp ce țițeiul tranzacționat în SUA a crescut cu aproape 3%, ajungând la 96,25 dolari.

Traderii urmăresc în continuare dacă livrările de petrol prin Strâmtoarea Ormuz vor continua fără întreruperi, dar și când se vor calma tensiunile.

Prețurile petrolului s-au temperat ușor luni, după informațiile potrivit cărora mai multe nave au traversat în siguranță strâmtoarea. Piețele bursiere din Asia au deschis ușor în creștere marți, inclusiv indicii din Japonia și Coreea de Sud, economii dependente de petrolul din Golf.

Indicele Nikkei 225 al Japoniei a avansat cu 0,25%, în timp ce bursa Kospi din Coreea de Sud a crescut cu peste 2,5%.

08:20

Traficul aerian a fost reluat, marți, în Emiratele Arabe Unite

Operațiunile de trafic aerian au revenit la normal în Emiratele Arabe Unite după o închidere temporară de marți, relatează presa de stat, citată de Reuters, scrie BBC.

Marți, Autoritatea Generală a Aviației Civile (GCAA) „a anunțat închiderea temporară a spațiului aerian al țării, din cauza evoluției rapide a situației de securitate regională”.

GCAA a transmis ulterior că navigația aeriană a revenit la normal în spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite, relatează agenția de știri de stat WAM. GCCA a subliniat „că va continua monitorizarea în timp real pentru a siguranța navigației aeriene”.

07:50

Iran a lansat peste 1.900 de rachete și drone asupra Emiratelor Arabe Unite, de la începutul conflictului

De la începutul conflictului, armata iraniană a lansat peste 1.900 de rachete și drone asupra Emiratelor Arabe Unite, transmite BBC.

Iranul a vizat infrastructura de transport și petrolieră a Emiratelor Arabe Unite. Operațiunile de trafic aerian au revenit la normal în Emiratele Arabe Unite, după o închidere temporară care a avut loc marți dimineață.

EAU „consideră că a fost antrenată pe nedrept în acest război”, a declarat luni corespondenta BBC, Azadeh Moshiri.

„Iranul ar putea crede că acesta este genul de presiune care îi determină pe liderii de aici să exercite presiuni asupra Statelor Unite pentru a pune capăt războiului, dar adevărul este că oficialii de aici sunt furioși”, a spus ea.

07:30

Aproape 200 de militari americani răniţi în şapte ţări în războiul împotriva Iranului

Armata americană a înregistrat aproximativ 200 de militari răniţi în şapte ţări diferite de la începutul războiului împotriva Iranului, a anunţat luni căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al comandamentului militar american din regiune, notează AFP.

„Zece sunt clasificaţi ca fiind grav răniţi”, a declarat purtătorul de cuvânt. „Marea majoritate a rănilor sunt uşoare, iar peste 180 de militari şi-au reluat deja misiunea”, a adăugat el.

Soldaţii americani răniţi se aflau în Israel, Arabia Saudită, Bahrein, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Irak şi Iordania, potrivit purtătorului de cuvânt.

07:20

Trump spune că a testat reacția NATO pe tema securității Strâmtorii Ormuz

Trump a declarat că a cerut aliaților din NATO ajutor pentru securizarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz doar pentru a vedea cum reacționează aceștia.

Șeful de la Casa Albă a insistat că Statele Unite nu au nevoie de sprijinul nimănui pentru a redeschide ruta maritimă esențială pentru transportul global de petrol, subliniind că „suntem cea mai puternică națiune din lume, avem de departe cea mai puternică armată din lume”.

Trump și-a reluat criticile la adresa alianței, afirmând: „Spun de mult timp că NATO este o stradă cu sens unic”.

07:10

Ambasada SUA din Irak, lovită după un atac cu drone

Ambasada SUA din Bagdad a fost ţinta unui val de atacuri cu drone şi rachete, potrivit informaţiilor transmise de Reuters.

Surse din cadrul serviciilor de securitate irakiene au declarat pentru AFP că acesta a fost „cel mai intens atac de la începutul seriei de atacuri”.

Ambasada a emis o nouă alertă de securitate pentru cetăţenii americani din Irak cu aproximativ şase ore înainte, în care a avertizat că „miliţiile teroriste aliniate Iranului au atacat în repetate rânduri Zona Internaţională” din centrul Bagdadului.

Războiul din Orientul Mijlociu a ajuns în ziua a 18-a.

În paralele, liderii a cinci ţări occidentale au declarat luni într-un comunicat comun că o operaţiune terestră israeliană la scară largă în Liban „trebuie evitată.

„O ofensivă terestră israeliană de mare amploare ar avea consecinţe umanitare devastatoare şi ar putea duce la un conflict prelungit”, se arată în declaraţia comună a liderilor Canadei, Franţei, Germaniei, Italiei şi Regatului Unit.

Totodată, Donald Trump a declarat că a cerut aliaților din NATO ajutor pentru securizarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz doar pentru a vedea cum reacționează aceștia. Președintele american a insistat că Statele Unite nu au nevoie de sprijinul nimănui pentru a redeschide ruta maritimă esențială pentru transportul global de petrol, în contextul în care fluctuațiile de preț continuă să împingă în sus costul combustibililor, scrie Forbes.

GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții din conflictul din Orientul Mijlociu.

Lupte în Orient, ziua 16. Netanyahu dezminte informațiile false că ar fi mort/Israel și SUA anunță prelungirea războiului cu Iran

RĂZBOI Ofensivă ucraineană în forță în Zaporojie. Orașul Melitopol, ocupat de ruși, zguduit de explozii și incendii. Sistemele de apărare rusești, distruse
08:36
Ofensivă ucraineană în forță în Zaporojie. Orașul Melitopol, ocupat de ruși, zguduit de explozii și incendii. Sistemele de apărare rusești, distruse
CONTROVERSĂ Cum ar fi scăpat Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, din bombardamentele israeliene. „A ieșit să facă ceva și trebuia să se întoarcă”
08:02
Cum ar fi scăpat Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, din bombardamentele israeliene. „A ieșit să facă ceva și trebuia să se întoarcă”
RĂZBOI Trump îi critică pe aliați: le asigurăm securitatea cu mii de soldați și ei nu trimit nici măcar o navă. Sunt câteva țări care ne susțin
23:00
Trump îi critică pe aliați: le asigurăm securitatea cu mii de soldați și ei nu trimit nici măcar o navă. Sunt câteva țări care ne susțin
ȘTIINȚĂ Descoperire remarcabilă făcută de oamenii de știință. Medicament pentru Parkinson obținut din sticle de plastic
22:56
Descoperire remarcabilă făcută de oamenii de știință. Medicament pentru Parkinson obținut din sticle de plastic
SCANDALOS Scandal în Turcia: un cal de curse a fost servit drept vită într-o cantină socială
22:14
Scandal în Turcia: un cal de curse a fost servit drept vită într-o cantină socială
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 17: Iranul recomandă statelor „vecine“, care găzduiesc forțe americane, să-și clarifice poziția față de război „de îndată”
21:50
🚨 Lupte în Orient, ziua 17: Iranul recomandă statelor „vecine“, care găzduiesc forțe americane, să-și clarifice poziția față de război „de îndată”
Mediafax
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților din Golf
Digi24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Cancan.ro
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cine este amiralul care conduce războiul — și calculele politice — în conflictul lui Trump cu Iranul
Mediafax
Un meteorolog a căzut de pe trotinetă în timp ce transmitea în direct la un post de televiziune
Click
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Cancan.ro
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Ce se întâmplă doctore
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Motorina a trecut de 9 lei și benzina s-a scumpit cu 15 bani! Unde se vinde cel mai ieftin carburant și ce urmează
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Oamenii de știință au transformat sticle de plastic în medicament pentru boala Parkinson
