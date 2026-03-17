Trump este furios pe NATO: „I-am ajutat în războiul din Ucraina. Și ei nu vor să ne ajute în războiul din Iran”

Președintele SUA și-a exprimat din nou nemulțumirea față de statele membre NATO care au refuzat să sprijine SUA în războiul cu Iranul și în deblocarea strâmtorii Ormuz.

Donald Trump a dezvăluit că a fost împotria Iranului încă dinainte ca Israel să intre în conflict cu regimul de la Teheran. Președintele a motivat începerea operațiunii militare că Iranul ar fi obținut „arma atomică” și ar fi folosit-o pentru a declanșa un „holocaust nuclear”.

Trump se plânge că europenii i-au cerut ajutorul în Ucraina, dar nu-l sprijină în războiul cu Iranul

Liderul de la Casa Albă a discutat cu premierul irlandez Michael Martin în timp ce a adus un reproș statelor membre NATO care n-au sprijinit SUA în conflict.

„NATO a făcut o greșeală prostească. A fost un test major. Nu vor să ne ajute, ceea ce este uimitor. Adică, uimitor. Ar fi trebuit să fie aici. I-am ajutat (pe aliații NATO) în războiul din Ucraina. Ei nu ne-au ajutat în războiul cu Iran. Dar știau că Iranul nu trebuie să aibă arma nucleară. Tu ai spus-o. Sunt niște oameni groaznici iranienii. Voiau înapoi la vremurile lui Hitler -a fost cu mult timp în urmă. Au ucis mulți oameni cu minele lor. Qasem Soleimani. Am fost împotriva Iranului cu mulți ani înainte ca Israelul să fie anti-Iran. Nu le poți da arme nucleare. Le poți da puști, mitraliere, dar nu le poți da arme nucleare.”, a spus președintele american.

Trump, despre Macron și Starmer

Trump a reiterat că Keir Starmer nu este un prim-ministru de anvergura lui Winston Churchill, politicianul conservator care a condus Regatul Unit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Din păcate, Starmer nu este Winston Churchill. Am fost dezamăgit din cauza că Keir era dornic să trimită două portavioane după ce am învins, pentru că nu mai erau amenințări la portavioane acum. Îmi place de el. Este un tip drăguț, dar sunt dezamăgit”, a spus Trump despre premierul britanic.

Despre Emmanuel Macron, Trump a reamintit că mandatul prezidențial al acestuia va expira în 2027:

„Va pleca din funcție cât de curând”.

