Ion Cristoiu: „Toate partidele știu că semnarea acordului MERCOSUR este un ordin”

În ediția din 15 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a comentat modul în care a fost tratată semnarea acordului MERCOSUR, afirmând că decizia nu a fost una politică sau negociată, ci un ordin executat fără dezbatere. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a comparat atmosfera din jurul acordului cu cea din cazul anulării alegerilor, susținând că, în ambele situații, autoritățile au evitat discuțiile publice și explicațiile. El a afirmat că toate partidele sunt conștiente că decizia a venit sub formă de ordin, nu ca rezultat al unei analize sau negocieri interne.

Jurnalistul a subliniat că reacția președintelui ar fi trebuit să fie una de clarificare publică, însă lipsa unei poziții oficiale confirmă, în opinia sa, caracterul impus al deciziei.

Ion Cristoiu: „MERCOSUR nu s-a discutat nici în coaliție, nici în Guvern. De ce s-au anulat alegerile? Că a fost ordin. Dacă ai observat, ca în cazul anulării alegerilor, nu vor să discute. Fiecare încearcă să iasă. Toți știu că e ordin. Atmosfera e de ordin. Știu ce înseamnă un ordin pe vremea comunismului. Ordinul e ordin. Atmosfera din jurul MERCOSUR este că toți știu că s-a îndeplinit un ordin. Era normal ca Nicușor Dan să revină, să spună ceva… dar e ordin.”

Ediție integrală