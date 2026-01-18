Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Toate partidele știu că semnarea acordului MERCOSUR este un ordin”

Ion Cristoiu: „Toate partidele știu că semnarea acordului MERCOSUR este un ordin”

Cătălin Costache
18 ian. 2026, 12:00, Marius Tucă Show

În ediția din 15 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a comentat modul în care a fost tratată semnarea acordului MERCOSUR, afirmând că decizia nu a fost una politică sau negociată, ci un ordin executat fără dezbatere. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a comparat atmosfera din jurul acordului cu cea din cazul anulării alegerilor, susținând că, în ambele situații, autoritățile au evitat discuțiile publice și explicațiile. El a afirmat că toate partidele sunt conștiente că decizia a venit sub formă de ordin, nu ca rezultat al unei analize sau negocieri interne.

Jurnalistul a subliniat că reacția președintelui ar fi trebuit să fie una de clarificare publică, însă lipsa unei poziții oficiale confirmă, în opinia sa, caracterul impus al deciziei.

Ion Cristoiu: „MERCOSUR nu s-a discutat nici în coaliție, nici în Guvern. De ce s-au anulat alegerile? Că a fost ordin. Dacă ai observat, ca în cazul anulării alegerilor, nu vor să discute. Fiecare încearcă să iasă. Toți știu că e ordin. Atmosfera e de ordin. Știu ce înseamnă un ordin pe vremea comunismului. Ordinul e ordin. Atmosfera din jurul MERCOSUR este că toți știu că s-a îndeplinit un ordin. Era normal ca Nicușor Dan să revină, să spună ceva… dar e ordin.”

Ediție integrală

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Cancan.ro
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune că nu știa că e în limba rusă
Cancan.ro
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big Bang
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
De ce unii bărbați preferă partenere mult mai tinere? Iată ce spune psihologia!
LIVE 🚨 Scandal total și război economic pe față între Europa și Donald Trump, pe Groenlanda. Furioși, liderii UE plănuiesc să rupă acordul comercial cu America. Olanda îl acuză pe Trump de „șantaj”
12:55
🚨 Scandal total și război economic pe față între Europa și Donald Trump, pe Groenlanda. Furioși, liderii UE plănuiesc să rupă acordul comercial cu America. Olanda îl acuză pe Trump de „șantaj”
EXCLUSIV Primarul din Tănăsoaia, pentru Gândul, despre drona de recunoaştere găsită: „Nu a făcut nicio gaură, nicio explozie. Era făcută bucăţi-bucăţi”
12:45
Primarul din Tănăsoaia, pentru Gândul, despre drona de recunoaştere găsită: „Nu a făcut nicio gaură, nicio explozie. Era făcută bucăţi-bucăţi”
CONTROVERSĂ Spionaj în sutană! Scandal uriaș în Suedia: călugărițele din Belarus, acuzate că sunt agenții lui Putin
12:35
Spionaj în sutană! Scandal uriaș în Suedia: călugărițele din Belarus, acuzate că sunt agenții lui Putin
VIDEO Ion Cristoiu: Conflictul Europa -America escaladează cu o rapiditate rar întâlnită în Istorie
12:22
Ion Cristoiu: Conflictul Europa -America escaladează cu o rapiditate rar întâlnită în Istorie
ULTIMA ORĂ Ziua și explozia: un apartament a explodat într-un bloc din Buzău, din cauza acumulărilor de gaze. O persoană a fost rănită
12:14
Ziua și explozia: un apartament a explodat într-un bloc din Buzău, din cauza acumulărilor de gaze. O persoană a fost rănită
ACTUALITATE Ediție Bigster limitată. Cât costă cea mai  scumpă Dacia din toate timpurile
11:55
Ediție Bigster limitată. Cât costă cea mai  scumpă Dacia din toate timpurile

Cele mai noi

Trimite acest link pe