Ion Cristoiu: „Trăim o cumplită degradare a profesionalismului”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu, într-o retrospectivă a anului 2025, a vorbit despre cum se face presă în România, dar și despre parcursul unora dintre persoanele care au marcat politic anul ce aproape a trecut. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Trei sferturi din ceea ce apare în presa română este copy-paste”

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a criticat vehement presa contemporană, susținând că suntem într-o epocă a copy-paste-ului, unde articolele sunt preluate de la alte publicații fără a li se acorda credit, așa cum ar presupune deontologia jurnalistică.

„Într-o presă serioasă, în momentul în care preiau un articol, chiar și tradus dintr-un ziar străin, să zicem un articol despre Putin, la noi se procedează în felul următor, citești textul despre iubita lui Putin și zici: Ia uite ce deștepți sunt ăștia, fără ca ei să citeze sursa. Sau o citează undeva, ascunsă. Cel mai tare am pățit-o, am povestit și într-o pastilă, cu acea analiză de pe Spot Media. Citesc pe Spot Media ce s-a întâmplat la Consiliu, cine a pierdut, cine a crescut. În prostia mea, eram gata-gata să o laud pe duduia care semna articolul. Însă a doua zi am văzut că textul era preluat de toată lumea, de fapt, era un text din Politico. Este cumplit, mai ajuns ca trei sferturi din ceea ce apare în presa română este copy-paste. A început să apară și la noi formula care pe mine, în Occident, mă scoate din minți: surse familiare cu... Astăzi a fost inaugurată când HotNews a citat surse de la Cotroceni.”

Ion Cristoiu: „Simion nu s-a ridicat la înălțimea celor 5 milioane de voturi”

De asemenea, Cristoiu a vorbit și despre intrarea analistului politic Dan Dungaciu pe scena politică, prin aderarea la partidul AUR, dar și despre George Simion sau Victor Ponta, doi foști candidați la alegerile prezidențiale, despre care spune că, în urma scrutinului, nu au reușit să se ridice la înălțimea voturilor și a încrederii oferite de către electorat.