Ion Cristoiu: „USR pune mâna pe putere pas cu pas”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat ascensiunea partidului USR, care, în doar câteva luni, a crescut în sondaje și a reușit să intre la guvernare, primind posturi de miniștri în ministerele cheie ale țării. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Ion Cristoiu spune că USR își extinde aria de influență politică, reușind chiar să domine partidele cu majoritate din coaliție, PSD și PNL, prin relevanța ministerelor primite. Cristoiu atrage atenția asupra faptului că, din perspectiva sa, integrarea USR în coaliția de guvernare a fost o greșeală răsunătoare și că prevede mai degrabă retragerea PNL de la guvernare decât pe cea a USR-ului.
„Sunt de acord că USR-ul trăiește ură, dar eu semnalez coropișnița. Ați văzut cum pune mâna pe putere pas cu pas? Li s-a dat acolo un deget la putere. Prima dată mănâncă PNL-ul, că îi cunosc, și apoi PSD-ul. După părerea mea, prezența USR în actuala guvernare este cea mai mare greșeală care o să coste PSD-ul. USR-ul de acum nu e cel din 2020, în anul acesta domină spațiul public. Au trei miniștri și sunt mai vizibili, inclusiv la Antena 3, decât toți miniștrii PSD și PNL. E o ascensiune de cucerire a puterii. Ăsta nu e partid care să plece de la putere. O să plece PNL-ul.”