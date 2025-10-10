Ion Cristoiu: „Vara din 2024 a fost de CAMPANIE electorală a lui Nicușor Dan”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum campania lui Nicușor Dan a început încă din vara lui 2024. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan s-a dus la diferiți candidați și a zis mă duc la ei să semneze un document prin care ei dacă ajung președinți, vor mă vor sprijini ca primar.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum campania lui Nicușor Dan a început încă din vara lui 2024. Acesta susține că dacă este analizat procesul, acest lucru devine limpede. Jurnalistul se întoarce la momentul câștigării alegerilor de la Primăria Capitalei. Când Nicușor iese pentru a doua oară primar, atunci începe procesul lui spre președinție, susține acesta. Cristoiu susține că Dan nu vorbea în campania electorală. După ce a ieșit primar, a început să aibă diverse apariții. Nicușor ar fi mers pe la toți candidații la președinție să își asigure susținerea pentru Capitală.