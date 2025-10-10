Ion Cristoiu: „Vara din 2024 a fost de CAMPANIE electorală a lui Nicușor Dan”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum campania lui Nicușor Dan a început încă din vara lui 2024. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum campania lui Nicușor Dan a început încă din vara lui 2024. Acesta susține că dacă este analizat procesul, acest lucru devine limpede. Jurnalistul se întoarce la momentul câștigării alegerilor de la Primăria Capitalei. Când Nicușor iese pentru a doua oară primar, atunci începe procesul lui spre președinție, susține acesta. Cristoiu susține că Dan nu vorbea în campania electorală. După ce a ieșit primar, a început să aibă diverse apariții. Nicușor ar fi mers pe la toți candidații la președinție să își asigure susținerea pentru Capitală.
„Dacă luăm, vom vedea că un lucru este sigur. Vara lui 2024 a fost de campanie electorală a lui Nicușor Dan. Acum ne este limpede. Pentru că el… Deci hai să o luăm, câștigă alegerile la București. Da? Nicușor Dan câștigă alegerile la București pentru a doua oară. Spre uimirea tuturor, nu-i așa, pentru că el nu făcuse nimic. Nici în campanie, dar nici în perioada anterioară, el nu prea vorbea. Deodată, el a ajuns primar și deodată el începe să apară public. Pretextul este următorul, că acum ajungem la întrebarea pe care o pun acum, imediat. Zice așa, am ajuns primar, vreau să am puteri depline în București, da, pentru aceasta face două operațiuni care acuma s-au dovedit electorale. S-a dus la diferiți candidați și a zis mă duc la ei să semneze un document prin care ei dacă ajung președinți, îl vor sprijini ca primar. Primul lucru așa, în felul acesta el a fost lipit de campanie, adică a fost paralel cu campania. S-a dus la Ciucă. Cu Ciucă a făcut și, mai țin minte, un video… S-a dus și la Ciolacu, și la USR.”, a explicat jurnalistul.