Ion Cristoiu: „Vreau un partid care să-mi ia APĂRAREA ca individ”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre prioritățile societății în raport cu indivizii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „La noi, nu individul e în mijloc, ci statul”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre necesitatea unui partid care să se concentreze pe oameni, pe individ și nu pe stat. Aceasta este o problemă fundamentală, spune jurnalistul. Acesta susține că în marxism este că democrațiile sunt pentru burghezi. Mai mult de atât, a învățat că acestea sunt centrate pe individ. O democrație îl are pe individ în mijlocul ei. Aceasta își centrează toate resursele în slujba individului pentru a-i face viața mai ușoară, ba chiar mai plăcută. În opoziție, deci, cu ideologie marxistă care centrează societatea în jurul statului. Deși în România este democrație, spune acesta, statul este în mijloc, și nu individul. Deci întreaga muncă se face pentru bunăstarea statului și nu pentru cea a indivizilor. În fine, acesta susține că înființarea unui partid care să țină cont de individ este esențială. Acesta propune chiar o inițiativă civică, prin care să se creeze un partid care să se ocupe „de noi, de cetățeni”.