Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Liviu Dragnea: „CHINA nu exclude să poată avea din nou relații normale cu România”

Liviu Dragnea: „CHINA nu exclude să poată avea din nou relații normale cu România”

Serdaru Mihaela
03 sept. 2025, 22:48, Marius Tucă Show
Liviu Dragnea: „CHINA nu exclude să poată avea din nou relații normale cu România

În emisiunea moderată de Marius Tucă, Liviu Dragnea a comentat pe marginea situației internaționale și a relațiilor României după o reuniune recentă la care au participat mai mulți lideri globali. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Liviu Dragnea a criticat modul în care autoritățile și presa de la București repetă, fără gândire critică, pozițiile venite din Bruxelles și Statele Unite.

„Orice spune cineva de la Bruxelles, cei de la noi, repetă papagaliște, inclusiv presa servită” , spune Dragnea.

Un aspect important evidențiat de fostul politician este faptul că au fost invitați și acceptați la această întâlnire doi reprezentanți controversați, iar acest lucru arată deschiderea unor țări precum China către relații normale și constructive cu România pe viitor.

„Din punctul meu de vedere, faptul că cei doi au fost invitați, au fost, până la urmă, acceptați acolo, arată ceva foarte important, care, sigur, că cei care sunt acum în coaliție, nu au cum să înțeleagă și nici lătrăii din jurul lor. China nu exclude ca într-un viitor să poată avea din nou relații normale cu România, din care ambele țări să câștige. Sigur, mai mult are de câștigat România” , subliniază Liviu Dragnea

În concluzie, Liviu Dragnea susține că România ar trebui să fie deschisă spre dialog și cooperare internațională. Totodată, el a criticate conducerea actuală a Ministerului de Externe și președinția României pentru modul în care gestionează aceste chestiuni și pentru comentariile nefondate făcute în spațiul public.

„Au început să spună, dom’le, ce caută ei acolo? Adică, iar au mai găsit un prilej să arate cât de proști sunt, mă refer în primul rând la cei care conduc Ministerul de Externe, dar și la cel care e locatar la Cotroceni” , conchide Liviu Dragnea

Mediafax
Se plafonează numărul de beneficiari ai programului „Masă sănătoasă” derulat în școli
Digi24
Demonstrația de forță a Chinei care pune Occidentul în șah: ce va face Donald Trump?
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
Vladimir Putin a făcut anunțul: 'Dacă Zelenski este pregătit, să vină'
Click
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
Digi24
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Cancan.ro
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
Livrator asiatic, încolţit de trei bărbaţi, după un incident în traficul din Bucureşti
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
KanalD
Primele declarații ale directoarei creșei din Timișoara, unde un băiețel de un an și jumătate a murit înecat: „A fost ultima oară când l-am văzut”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Reintroducerea serviciului militar. Anunț pentru tinerii născuți după 2008. Cererea pe care o vor putea depune
Evz.ro
Putin și Xi caută nemurirea prin transplanturi. Discuție secretă, dezvăluită
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
Tragedie cutremurătoare la un celebru festival! Un bărbat a fost găsit mort într-o baltă de sânge. Crima odioasă le-a dat fiori tuturor participanților. Declarațiile polițiștilor: „Căutăm indicii care ar putea duce la identificarea suspectului”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea fi motivul pentru care există viață pe Pământ