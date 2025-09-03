Liviu Dragnea: „CHINA nu exclude să poată avea din nou relații normale cu România”

În emisiunea moderată de Marius Tucă, Liviu Dragnea a comentat pe marginea situației internaționale și a relațiilor României după o reuniune recentă la care au participat mai mulți lideri globali. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Liviu Dragnea a criticat modul în care autoritățile și presa de la București repetă, fără gândire critică, pozițiile venite din Bruxelles și Statele Unite.

„Orice spune cineva de la Bruxelles, cei de la noi, repetă papagaliște, inclusiv presa servită” , spune Dragnea.

Un aspect important evidențiat de fostul politician este faptul că au fost invitați și acceptați la această întâlnire doi reprezentanți controversați, iar acest lucru arată deschiderea unor țări precum China către relații normale și constructive cu România pe viitor.

„Din punctul meu de vedere, faptul că cei doi au fost invitați, au fost, până la urmă, acceptați acolo, arată ceva foarte important, care, sigur, că cei care sunt acum în coaliție, nu au cum să înțeleagă și nici lătrăii din jurul lor. China nu exclude ca într-un viitor să poată avea din nou relații normale cu România, din care ambele țări să câștige. Sigur, mai mult are de câștigat România” , subliniază Liviu Dragnea

În concluzie, Liviu Dragnea susține că România ar trebui să fie deschisă spre dialog și cooperare internațională. Totodată, el a criticate conducerea actuală a Ministerului de Externe și președinția României pentru modul în care gestionează aceste chestiuni și pentru comentariile nefondate făcute în spațiul public.