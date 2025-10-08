Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Liviu Dragnea definește războiul hibrid: „Rusia nu a declarat război României”

Liviu Dragnea definește războiul hibrid: „Rusia nu a declarat război României”

Cătălin Costache
08 oct. 2025, 22:14, Marius Tucă Show
Liviu Dragnea definește războiul hibrid: „Rusia nu a declarat război României”

În ediția din 8 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a definit conceptul de război hibrid, introdus în proiectul de Lege a Apărării Naționale. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

„Rusia nu este în război cu România, nu putem vorbi de război hibrid”

Liviu Dragnea: „Eu am tot căutat să văd niște definiții pentru războiul hibrid, să nu inventez eu. Iată una care mi se pare mai simplă: războiul hibrid presupune angajarea simultană atât a forțelor armate convenționale (militari, armament) și neconvenționale (manipulare, dezinformare, atac cibernetic). Din câte știm noi, Rusia nici n-a declarat război Europei sau României, nici n-a intrat în vreo țară NATO până acum. Conflict armat între Rusia și vreo țară NATO nu există, deci nu putem vorbi de război hibrid.”

„Nu cumva se întâmplă, dar invers?”

Liviu Dragnea: „Vorbim de o luptă complexă pentru convingerea populației indignate și obținerea sprijinului acestei populații indignate pentru acțiunile pe care le faci. Nu cumva seamănă cu ce se întâmplă la noi? (n.r. în continuarea definiției) Și sprijinul populației din statele contributoare, care sprijină aceste acțiuni. Păi nu cumva se întâmplă, dar, de fapt, invers? Toată această campanie de știri false, de manipulări, au de fapt rolul de a ne convinge nu că vin rușii, că sunt deja la poartă, sunt acolo.”

Ediție integrală

Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Digi24
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Cancan.ro
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
Avertisment dur de la Ministerul Sănătății: „Dezinformarea medicală e malpraxis. Colegiul Medicilor trebuie să aplice legea”
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Cancan.ro
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
Doi tineri au murit în județul Mureș, după ce au intrat cu motocicleta în două autoturisme. Cum s-a produs teribilul accident
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
O misiune din anii ’70 tocmai a rezolvat MISTERUL planetei Venus
Capital.ro
Mașinile care vor fi interzise în anumite intervale orare. Propunerea primarului capitalei: Să scoatem mașinile neesențiale
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  9 octombrie 2025. Era pe când aveam baraka și modjo
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Incertitudinea cuantică a fost captată în timp real folosind impulsuri de lumină ultrascurte
ACTUALITATE Intersecția care i-a înnebunit pe șoferi: semaforul stă 11 minute pe culoarea roșie. Autoritățile cunosc problema, dar nu o rezolvă
22:26
Intersecția care i-a înnebunit pe șoferi: semaforul stă 11 minute pe culoarea roșie. Autoritățile cunosc problema, dar nu o rezolvă
ULTIMA ORĂ Oana Țoiu și-a aranjat un interviu glorios, după discuția cu Marco Rubio. Nicio vorbă despre Visa Waiver, doar generalități
22:25
Oana Țoiu și-a aranjat un interviu glorios, după discuția cu Marco Rubio. Nicio vorbă despre Visa Waiver, doar generalități
EXTERNE Fostul director FBI James Comey pledează nevinovat / Care ar fi legătura cu HILLARY CLINTON
22:21
Fostul director FBI James Comey pledează nevinovat / Care ar fi legătura cu HILLARY CLINTON
EXTERNE Egiptul și Qatarul speră să obțină în scurt timp un acord între ISRAEL și HAMAS /Care ar fi condițiile pentru un armistițiu în Gaza
22:21
Egiptul și Qatarul speră să obțină în scurt timp un acord între ISRAEL și HAMAS /Care ar fi condițiile pentru un armistițiu în Gaza
EXTERNE CONTROVERSĂ în Italia, după un proiect pentru limitarea „separatismului cultural” promovat de musulmani. Legea interzice purtarea burqa în public
22:18
CONTROVERSĂ în Italia, după un proiect pentru limitarea „separatismului cultural” promovat de musulmani. Legea interzice purtarea burqa în public
SPORT Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist MILIARDAR din istorie. Ce avere are atacantul Portugaliei
22:08
Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist MILIARDAR din istorie. Ce avere are atacantul Portugaliei