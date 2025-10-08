Liviu Dragnea definește războiul hibrid: „Rusia nu a declarat război României”

În ediția din 8 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a definit conceptul de război hibrid, introdus în proiectul de Lege a Apărării Naționale. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

„Rusia nu este în război cu România, nu putem vorbi de război hibrid”

Liviu Dragnea: „Eu am tot căutat să văd niște definiții pentru războiul hibrid, să nu inventez eu. Iată una care mi se pare mai simplă: războiul hibrid presupune angajarea simultană atât a forțelor armate convenționale (militari, armament) și neconvenționale (manipulare, dezinformare, atac cibernetic). Din câte știm noi, Rusia nici n-a declarat război Europei sau României, nici n-a intrat în vreo țară NATO până acum. Conflict armat între Rusia și vreo țară NATO nu există, deci nu putem vorbi de război hibrid.”

„Nu cumva se întâmplă, dar invers?”

Liviu Dragnea: „Vorbim de o luptă complexă pentru convingerea populației indignate și obținerea sprijinului acestei populații indignate pentru acțiunile pe care le faci. Nu cumva seamănă cu ce se întâmplă la noi? (n.r. în continuarea definiției) Și sprijinul populației din statele contributoare, care sprijină aceste acțiuni. Păi nu cumva se întâmplă, dar, de fapt, invers? Toată această campanie de știri false, de manipulări, au de fapt rolul de a ne convinge nu că vin rușii, că sunt deja la poartă, sunt acolo.”

