Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea a criticat politica de reînarmare a Europei și cheltuielile uriașe pe care România le face pentru achiziția de armament. El consideră că liderii europeni folosesc „sperietoarea cu Rusia” pentru a justifica limitarea drepturilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

România devine o țară militarizată

Marius Tucă a început discuția legată de pachetele financiare direcționate către înzestrarea militară. Dragnea a explicat că, indiferent de sursă, românii sunt cei care suportă costurile.

„Categoric. Categoric… Ei multe economii nu fac din astea. În continuare, această sperietoare cu Rusia va fi amplificată. Nu numai aici, în toată Europa. Pentru că sunt disperați să inventeze orice, pentru că credibilitatea lor este într-o mare scădere. În continuare, niște popoare care sunt amenințate în permanență, până la urmă o să fie obligate să înțeleagă că fraților, trebuie să luăm niște măsuri, trebuie să vă limităm drepturile, trebuie să conducem prin ordonanțe de urgență, angajări de răspundere. (…) Și trebuie să vă mai limitați drepturile, pentru că ce să vezi, rușii vin peste noi.”, afirmă Dragnea.

Liviu Dragnea: „Europa se va prăbuși în următorii ani”

Fostul lider PSD a mai spus că obsesia cu Rusia și cheltuielile fără limite pentru înarmare vor duce la colapsul Uniunii Europene.

„Eu cred că, din păcate, Europa se va prăbuși în următorii ani. Pentru că au scăpat din mână orice simț al… sau, mă rog, nu mai au niciun simț al măsurii. Au intrat pe această spirală a înarmării, Rusia, obsesie. (…) Ce caută Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, să vorbească despre înarmare? E din NATO? Ea vorbește despre NATO? Eu, de exemplu, n-aș fi primit-o.”, spune Liviu Dragnea.

