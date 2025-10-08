Liviu Dragnea: „Guvernul n-a lovit atât de rău fermierii în nicio țară”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea a vorbit despre situația din agricultură și despre felul în care guvernul, băncile și companiile străine ar afecta fermierii români. El a criticat lipsa de sprijin pentru producătorii locali. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Guvernul și băncile nu sprijină fermierii români

Dragnea a spus că situația din agricultură a ajuns una „îngrozitoare” și că niciun alt guvern european nu și-a lovit propriii fermieri așa cum s-a întâmplat în România. El a acuzat băncile că nu investesc în acest sector. Fostul lider PSD a adăugat că subvențiile se acordă cu mari întârzieri.

„Ce se întâmplă în agricultură cu fermierii este îngrozitor. În nicio țară guvernul nu a lovit atât de mult în fermierii din țara respectivă. Cu excepția a unu-doi finanțatori, culmea străini, care încă mai țin în viață fermierii români, restul, guvernul, băncile, băncile nu au investit nimic să sprijine fermierii. Am auzit că acum nu mai dau nici subvenția restantă din anul trecut.”, afirmă invitatul.

Liviu Dragnea: „Populația nu mai poate și nu mai vrea să se mai preocupe”

Dragnea a vorbit și despre procesul de vânzare a pachetelor de acțiuni din companiile strategice, pe care îl consideră periculos pentru siguranța economică a țării. El a spus că populația este prea copleșită de problemele zilnice pentru a mai reacționa.