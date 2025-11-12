Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Liviu Dragnea: „Macron a fost dat afară din Africa și a rămas cu o singură colonie – România”

Liviu Dragnea: „Macron a fost dat afară din Africa și a rămas cu o singură colonie – România”

Cătălin Costache
12 nov. 2025, 07:30, Marius Tucă Show

În ediția din 11 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul lider PSD Liviu Dragnea a relatat faptul că Ilie Bolojan, Nicușor Dan și Elena Lasconi s-au întâlnit cu Macron înainte de alegerile prezidențiale. Liderul francez ar fi fost foarte implicat în situația țării noastre pentru că Franța a fost „izgonită” din Africa, din teritoriile fostelor colonii. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Liviu Dragnea a afirmat că România se află sub influența directă a marilor puteri occidentale, iar Franța ar fi „vizitiul” acestei dominații.  Dragnea a spus că actuala conducere a țării acționează în concordanță cu interesele externe și că poziția Franței a devenit una centrală în coordonarea deciziilor politice majore de la București.

Liviu Dragnea: „Domnul Bolojan a fost la domnul Macron. Domnul Nicușor Dan a fost la Macron. Știi că doamna Lasconi a spus și ea că a vorbit cu Macron. A spus la un moment dat. Pe Bolojan l-au stabilit să fie prim-ministru. Suntem sub dominația tuturor (n.r. SUA, Germania, Franța). Franța e vizitiul, cel care dă cu biciul în noi, dar în caleașcă sunt toți. E și o chestie de orgoliu. Macron e praf în Franța, l-au dat ăștia în șuturi de prin Africa și are și el o colonie aici, România.”

Ediție integrală

