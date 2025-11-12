Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Liviu Dragnea: „Niciodată justiția nu a fost susținută. Protestele nu erau pentru a proteja justiția, ci pentru a proteja CONTROLUL asupra justiției”

Malina Maria Fulga
12 nov. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea a vorbit despre influența politicului asupra justiției din România, dar și despre scopul înființării Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, Liviu Dragnea a afirmat că protestele pentru independența justiției românești ar fi avut ca scop real menținerea controlului politic asupra justiției și a magistraților.

„Protestele nu erau pentru a proteja justiția. Protestele erau pentru a proteja controlul lor asupra justiției. Cele mai mari urlete au fost în momentul în care a fost introdus și s-a aprobat ordonanța prin care s-a făcut Secția Specială de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Multă lume n-a înțeles pentru că erau atâtea urlete. Eu îți fac o demonstrație foarte simplă, și a fost susținută masiv de asociațiile de magistrați. Deci, domnule, aici este completul. Aici e procurorul, aici este avocatul cu criminalul. Vorbim de DNA aici. Și completul se uită așa la avocat, se uită și la procuror. Și procurorul face semn judecătorului: „Vezi că e un bilet pe masă, sub dosar. Vezi că mâine te iau eu de la DNA. Vezi cum judeci.” Și acum pune-te în situația aceea.”

Dragnea vorbește și despre influența DNA în justiție și spune că magistrații ar fi fost șantajați cu ajutorul anumitor dosare pentru a lua decizii favorabile părților implicate.

„Și eu ce am zis? Domnule, știi care e problema? Păi ăsta de la DNA sau de la Parchetul General, care ar putea să-l urmărească pe judecătorul ăsta rămâne doar cu procesul și să vină o altă secție, tot de procurori, atenție, singura secție din lege în care era prevăzut că nu va fi numit șeful nici de președinte, nici de ministru, ci de către CSM. Păi nu se punea problema de depolitizare? Și atunci, dacă ăsta îi trimitea biletul judecătorului. „Ce ai trimis, mă, tu?” Păi, nu numai , eu fac meseria. După ce s-a înființat secția aia, că a apărut informația, atunci s-a dus repede, s-a dus secția specială să ia dosarele judecătorilor, care erau multe. Știi câte erau? 6.600. S-a întârziat foarte mult pentru că DNA-ul le-a tocat în zilele și nopțile alea, doar că Inspecția Judiciară fusese înainte și a ieșit cu raportul cu 6.600 de magistrați, erau o treime, jumătate, nu mai știu, din judecătorii din România. Frate, tu înțelegi? Adică 6.000 și ceva de judecători din România erau infractori cu dosare de ani de zile, care, cu care ce se întâmpla? Păi venea ori Pahonțu, ori Coldea: „Vezi că ai dosarul ăla.”

