Liviu Dragnea: „Niciodată justiția nu a fost susținută. Protestele nu erau pentru a proteja justiția, ci pentru a proteja controlul asupra justiției”

Invitat în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, Liviu Dragnea a afirmat că protestele pentru independența justiției românești ar fi avut ca scop real menținerea controlului politic asupra justiției și a magistraților.

„Protestele nu erau pentru a proteja justiția. Protestele erau pentru a proteja controlul lor asupra justiției. Cele mai mari urlete au fost în momentul în care a fost introdus și s-a aprobat ordonanța prin care s-a făcut Secția Specială de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Multă lume n-a înțeles pentru că erau atâtea urlete. Eu îți fac o demonstrație foarte simplă, și a fost susținută masiv de asociațiile de magistrați. Deci, domnule, aici este completul. Aici e procurorul, aici este avocatul cu criminalul. Vorbim de DNA aici. Și completul se uită așa la avocat, se uită și la procuror. Și procurorul face semn judecătorului: „Vezi că e un bilet pe masă, sub dosar. Vezi că mâine te iau eu de la DNA. Vezi cum judeci.” Și acum pune-te în situația aceea.”

Dragnea vorbește și despre influența DNA în justiție și spune că magistrații ar fi fost șantajați cu ajutorul anumitor dosare pentru a lua decizii favorabile părților implicate.