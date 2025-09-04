Liviu Dragnea: „UE și SUA s-au obișnuit să ceară și să pună condiții, ca orice imperiu înainte de cădere”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea a vorbit despre schimbările majore care au loc în echilibrul global. În opinia sa, țările din Sudul global, statele din Orientul Mijlociu și America Latină s-au unit în încercarea de a scăpa de „hegemonia dolarului”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea: „Dolarul a fost folosit ca instrument politic”

Liviu Dragnea a explicat că puterea Statelor Unite s-a bazat în ultimele decenii pe utilizarea dolarului ca armă politică și economică. Această strategie a generat tensiuni la nivelul altor state.

„Azi în lume se întâmplă ceva extrem de important. Ceva care e așteptat de mult timp. De China de sute de ani, de ruși de câteva zeci de ani, de India, de Pakistan, de Orientul Mijlociu, de America Latină, Sudul global. (…) Și anume să iasă din sclavia dolarului, pentru că, din păcate, dolarul a fost folosit în ultima perioadă, sau mă rog, de mulți ani, ultima perioadă mai rău, ca și instrument politic, instrument de presiune. Și să se rupă această hegemonie, adică această lume unipolară, în care Statele Unite dictau tot ce trebuie să facă orice țară, orice alianță, orice. Schimbau regimuri și acum încearcă să schimbe. Din păcate, Uniunea Europeană și Statele Unite s-au obișnuit și ca orice imperiu înainte de a se autodistruge, n-au mai avut nimic.”, afirmă Dragnea.

O nouă monedă și o cooperare militară

Fostul lider PSD a subliniat că aceste state au decis să treacă la următorul pas. Doresc să formeze un nou sistem de cooperare economică și chiar militară.