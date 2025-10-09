Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Marius Tucă: „Nu mai există libertatea de exprimare. Se introduce CENZURA totală”

Malina Maria Fulga
09 oct. 2025, 11:18, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, a fost dezbătut subiectul libertății de exprimare pe platformele sociale din România. Moderatorul Marius Tucă a relatat cum i-a fost ștearsă de către o platformă online o postare în care își exprima opiniile personale. El a afirmat că astfel i-a fost încălcată libertatea de exprimare și că moderarea conținutului online ar fi influențată politic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Marius Tucă a vorbit despre restrângerea libertății de exprimare, relatând cum o postare pe o rețea socială i-a fost ștearsă, motivul indicat fiind „încălcarea regulilor comunității”. Acesta afirmă că platformele online filtrează informațiile în funcție de interesele celor care controlează opinia publică.

„Ieri am postat pe TikTok după vreo două luni de zile. Până la prânz a stat postarea. După-amiaza am dat să mă uit să văd despre postare. Și a dispărut postarea, dar eu pot să văd ce scrie aici: „Încălcarea regulilor comunității.” Era un comentariu, așa cum fac comentarii, sau scriu editoriale, sau scriu articole de 35 de ani, în care spuneam o părere. Libertatea de exprimare în România nu mai există. Și o spun eu, care fac meseria asta în curând de 36 de ani. Dar uite, încet-încet, ei introduc cenzura totală. Pentru că, în momentul în care spui ceva care nu le convine, te-au șters imediat.

Am postat un fel de editorial, până la urmă, dacă vreți, sau, dacă vreți neapărat, un pamflet în care vorbesc despre libertatea de neexprimare. Ceea ce mă îngrijorează este faptul că TikTok-ul este chinezesc. De fapt, nu asta mă îngrijorează. Mă îngrijorează securiștii din România, care au făcut același lucru și în America, știi la ce mă refer. Și nu numai. Deci și pe Facebook și așa mai departe. Deep State-ul de acolo tăia la greu. Trump și-a pierdut contul, efectiv. Ceea ce s-a întâmplat în America acum un an, doi, trei ani, se întâmplă acum în România. Deci nu vine niciun chinez pentru cei care gândesc așa, ci sistemul securist din România, sistemul, să-i spunem, Deep State-ul, are toate mijloacele și toate „butanele” ca pe TikTok să scoată postările”, afirmă modratorul.

Invitatul, fostul lider social-democrat Liviu Dragnea, a completat prin ideea că, în perspectiva sa, informația online ar fi gestionată în funcție de interesele politice, fiind folosită justificarea amenințării rusești ca motiv pentru încălcarea libertății de exprimare

„Trebuie să închidem contul ăla, pentru că e parte din războiul hibrid al Rusiei. Și orice altcineva care mai are așa ceva să-l închidă. De ce să-l închidă? Păi e de la ruși. E clar că e de la ruși. Ies zece și spun: „Da, domnule, e de la ruși.” N-are nicio legătură. Instituirea cenzurii este în curs. Și în Franța, și în Anglia. Și unde mai urmează. Îi spune reprezentantul TikTok din România, sau cel din, cred că, Scoția, din Europa, TikTok-ului: „Dom’le, astea trebuie scoase. De ce? Încalcă regulile comunității.” Am înțeles. Ai o companie care face profit și trebuie să se supună deciziilor autorităților din țara respectivă”, spune Liviu Dragnea.

