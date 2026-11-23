Gigi Becali, patronul FCSB, a avut o reacție complet neașteptată la întrebarea adresată de un reporter Antena 1. Omul de afaceri l-a jignit și l-a bruscat pe jurnalist în fața bisericii pe care o deține în Voluntari. Latifundiarul din Pipera s-a enervat după ce jurnalistul i-a adresat o întrebare despre Laurențiu Reghecampf.

Incidentul a avut loc luni, 23 noiembrie, la doar câteva ore după un alt schimb tensionat de replici al patronului FCSB cu moderatorul Vali Moraru, în direct la Digi Sport.

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Înainte de conflictul cu reporterul, latifundiarul din Pipera a vorbit despre viitorul echipei și despre intenția sa de a prelua din nou controlul asupra tuturor deciziilor de la club. Becali a transmis că nu va mai accepta ca alte persoane să hotărască în locul său.

„Eu am stat și am analizat. Până pun eu mâinile în coșciug, nu mai comandă nimeni la club. Poate să vorbească și Vasile, și toți, voi jurnaliștii ăștia care vorbiți. Nu mai există! Doar eu iau hotărâri de acum! Eu fac tot de acum încolo. De acum, nimic nu mai mișcă!”, a declarat Gigi Becali.

Becali, deranjat de întrebarea unui reporter. Ce l-a scos din sărite pe latifundiar

Tensiunea a apărut după ce reporterul Antena 1 l-a întrebat dacă nu se teme că îl va supăra și pe Laurențiu Reghecampf. Întrebarea nu i-a picat bine patronului FCSB, care a început să-i reproșeze jurnalistului că nu are dreptul să-i adreseze întrebări.

„Bine, mă, tu de la ce televiziune ești? Antena. A, dacă ești de la Antena, lasă-mă în pace. Bine, mă, cârcoteală. Nu pui tu întrebări, ați venit să vă spun eu un punct de vedere. Nu-mi pui tu întrebări”, a reacționat Becali.

Omul de afaceri a continuat atacul la adresa postului de televiziune și a făcut referire la moderatorul Vali Moraru, înainte să-i ceară reporterului să plece.

„Cine ești tu, Moraru? Ești chestionator și tu? Hai lasă, pui întrebări să faceți mizerii și să inventați numai minciuni că vezi Doamne câștigă Becali nu știu câte milioane. Voi cu Antena mincinoasă! Antena este aici? Nu te mai primesc. Aici e proprietate privată. Dacă ești obraznic așa”, a mai spus patronul FCSB.

Gigi Becali l-a bruscat pe reporter și i-a cerut să plece: „Te bruschez că ești un bagabont obraznic”

Schimbul de replici nu s-a oprit la jigniri. Gigi Becali i-a cerut în repetate rânduri reporterului să părăsească zona, pe motiv că se află pe o proprietate privată. În timp ce îi cerea să părăsească zona, latifundiarul l-a împins pe jurnalist.

„Ești obraznic pentru că… Știi de ce ești obraznic? Bine, băi, gata, băi, lasă-mă în pace, că n-am venit să-mi fac nervi cu tine, da? Că nu vreau, hai, ia-ți de aici și pleacă, hai. Hai, pleacă de aici, că n-ai voie să stai aici. Hai, pleacă de aici. Ești obraznic. Hai, pleacă, gata, că nu vreau să vorbesc cu tine”.

Jurnalistul a vrut să afle de ce a recurs la gestul fizic, însă răspunsul omului de afaceri a fost la fel de agresiv.