„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre ce s-a întâmplat la Dinamo înainte și după meciul cu Petrolul.

Lămurim discuțiile apărute între conducere și antrenor și venim cu detalii surprinzătoare. Nu neglijăm nici povestea VAR-ului care a făcut înconjurul Europei!

Dăm calificativele, vedem cine dintre jucători ia garsonieră. Dezvăluim ce urmează la Dinamo și despre ce se vorbește acum în club!

Azi, luni, de la 16:45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

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