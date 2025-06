Mirel Palada: „Vom avea un guvern de SACRIFICIU”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Mirel Palada, sociolog, a vorbit despre viitorul guvern al României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Mirel Palada a vorbit despre cine va conduce Statul Român. Acesta a explicat că, exact ca până acum, România va fi condusă de sistem, de deep-state și de instituțiile de forță care își pun marionete. Sociologul susține că Iohannis a fost marioneta fostului sistem, așa cum Nicușor Dan este o marionetă și mai ușor de manipulat a actualului sistem. Palada menționează că Băsescu, spre exemplu, a fost un președinte care s-a mai și opus sistemului. Nicușor Dan nu va fi capabil să facă asta, susține sociologul. Președintele Dan nu are nici partid, nici capacitate personală de a proiecta putere, susține nefondat Palada. Fără a argumenta declarația, acesta susține că Nicușor Dan nu suportă USR-ul, în fundament.

În continuarea discursului, sociologul vorbește și despre un guvern de sacrificiu. Acesta susține că va fi un guvern în care nimeni nu vrea să își asume deciziile nepopulare. Din acest motiv, partidele se luptă în acest moment pe cine să nu aibă funcția de premier. Nimeni nu și-o dorește pentru că va fi o funcție detestată de întregul popor, mai ales din cauza deciziilor bugetare necesare.

„Păi cine a condus-o și până acuma sistemul… Este vorba despre deepstate, despre statul paralel, despre instituțiile de forță care l-au avut pe Iohannis o marionetă cât se poate de convenabilă. Iar acuma, Nicușor Dan, că tot vorbim de matematică și de funcții, este marionetă la pătrat. E mai marionetă decât marioneta care a fost Iohannis. Nicușor Dan este foarte puțin probabil să aibă, cum să zicem, capacitatea de a intra în coliziune, de a fi în contondență cu deepstate-ul, cum a făcut-o Băsescu, de exemplu. Nu are nici partid. El nu suferă USR-ul. Nu are nici capacitatea personală de a proiecta putere. Se vede din felul în care se mișcă. Se vede din felul în care vorbește că este o persoană care proiectează mult mai puțină putere și gestionează puterea de manieră mult mai nepricepută decât predecesorii săi. Și atunci, el va fi cu siguranță o marionetă în mâna sistemului. Și dacă 20 de ani de zile am avut sistemul care a condus… Mă rog, pe vremea lui Băsescu mai conducea și Băsescu. Pe vremea lui Iohannis a fost sistemul, acuma cu siguranță va fi sistemul. Vom avea un guvern de sacrificiu, acest prim guvern, în care uită-te că se invită toți exact ca în bancul cu lupul. Fiecare dintre ei îl împinge pe celălalt să zică – hai, fii tu prim-ministru, hai fii ministru, că mamă, ce o să ne-o furăm în următoarele șase luni de zile. E nevoie să se ia niște măsuri foarte nepopulare și nu vreau să le iau eu, vreau să le ia celălalt, ca să-și rupă gâtul, iar eu să-mi păstrez cumva imaginea politică, să nu mă șifonez atât de tare.”, a explicat Mirel Palada.