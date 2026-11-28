Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor români, a explicat cum sunt pregătiți ofițerii de informații pentru recrutarea unor persoane și obținerea de date. El a vorbit despre cursurile de instruire, care durează doi ani, dar și despre rolul echipelor de specialiști în pregătirea operațiunilor de spionaj. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Trebuie să înțelegi ce înseamnă să recrutezi pe cineva și să obții informații de la acesta”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu a explicat cum sunt instruiți ofițerii de informații pentru a recruta persoane și a obține date de la acestea. El a precizat că pregătirea presupune cursuri practice, care se desfășoară pe parcursul a doi ani.

„Trainingul care se făcea era de doi ani de zile, perioadă în care nu se prevedeau pregătiri politice, cum își închipuie lumea. În general, era destul de pragmatic tot cursul și însemna foarte multă muncă pentru a înțelege ce înseamnă să recrutezi pe cineva și să-l faci să-ți comunice datele pe care le are. Pentru că sunt tot felul de mecanisme. Totul trebuie adaptat la țintă. Nu există formule.”, a declarat ofițerul SIE.

„În spatele unui spion se află întotdeauna o întreagă echipă”

Generalul a afirmat că recrutarea unei persoane presupune o muncă de echipă, în care sunt implicați analiști operativi, psihologi și specialiști în filaj și tehnică. Acesta a subliniat că operațiunile care par simple și rapide sunt, în realitate, pregătite cu mult timp înainte.

„În primul rând, trebuie să înțelegi pe cel din fața ta și de aceea, în principiu, nimeni nu poate să reziste unui serviciu de informații, pentru că în față este un spion care, în spate, are întotdeauna o echipă compusă din analist operativ, din psiholog, din filaj, din tehnică. O echipă care lucrează pe țintă și ceea ce vedem noi în filme sau am mai dat eu exemple, operațiuni care durează trei minute, în care te apropii de cineva și îi spui: «Suntem foarte interesați», deși au fost pregătite poate un an, jumătate, doi ani și lumea spune că ușor a mers.”, a adăugat Predoiu.

„Spionajul are nevoie de teme în avans”

Predoiu a comparat metodele de lucru ale serviciilor de informații externe cu cele ale SRI. Acesta a subliniat că un spion nu poate solicita direct sprijinul unei persoane în baza unei legitimații.