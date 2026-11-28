Valoarea pensiei alimentare depinde de veniturile nete ale părintelui, de numărul copiilor și de nevoile acestora. Potrivit Codului civil, aceasta poate ajunge la cel mult 50% din venitul lunar, suma concretă fiind stabilită de instanță.

Legea românească este una clară în această situație: ambii părinți sunt obligați să contribuie la întreținerea copiilor, chiar dacă sunt căsătoriți, divorțați sau nu au fost niciodată căsătoriți. Această obligație include acoperirea cheltuielilor pentru alimentație, locuință, îmbrăcăminte, educație, servicii medicale și formare profesională.

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Cum se stabilește pensia alimentară în 2026

Conform articolului 529 din Codul civil, pensia de întreținere se calculează în funcție de nevoile copilului și de veniturile părintelui care trebuie să o plătească.

Legea stabilește următoarele limite maxime, raportate la venitul net lunar al părintelui:

25% pentru un singur copil;

o treime (33,33%) pentru doi copii;

50% pentru trei sau mai mulți copii.

În funcție de venitul net lunar al părintelui, pensia alimentară poate ajunge la următoarele sume: