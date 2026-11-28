Valoarea pensiei alimentare depinde de veniturile nete ale părintelui, de numărul copiilor și de nevoile acestora. Potrivit Codului civil, aceasta poate ajunge la cel mult 50% din venitul lunar, suma concretă fiind stabilită de instanță.
Legea românească este una clară în această situație: ambii părinți sunt obligați să contribuie la întreținerea copiilor, chiar dacă sunt căsătoriți, divorțați sau nu au fost niciodată căsătoriți. Această obligație include acoperirea cheltuielilor pentru alimentație, locuință, îmbrăcăminte, educație, servicii medicale și formare profesională.
Conform articolului 529 din Codul civil, pensia de întreținere se calculează în funcție de nevoile copilului și de veniturile părintelui care trebuie să o plătească.
Legea stabilește următoarele limite maxime, raportate la venitul net lunar al părintelui:
25% pentru un singur copil;
o treime (33,33%) pentru doi copii;
50% pentru trei sau mai mulți copii.
3.000 lei – 1 copil: 750 lei; 2 copii: 1.000 lei; 3 copii: 1.500 lei
3.500 lei – 1 copil: 875 lei; 2 copii: 1.167 lei; 3 copii: 1.750 lei
4.000 lei – 1 copil: 1.000 lei; 2 copii: 1.333 lei; 3 copii: 2.000 lei
4.500 lei – 1 copil: 1.125 lei; 2 copii: 1.500 lei; 3 copii: 2.250 lei
5.000 lei – 1 copil: 1.250 lei; 2 copii: 1.667 lei; 3 copii: 2.500 lei
5.500 lei – 1 copil: 1.375 lei; 2 copii: 1.833 lei; 3 copii: 2.750 lei
6.000 lei – 1 copil: 1.500 lei; 2 copii: 2.000 lei; 3 copii: 3.000 lei
6.500 lei – 1 copil: 1.625 lei; 2 copii: 2.167 lei; 3 copii: 3.250 lei
7.000 lei – 1 copil: 1.750 lei; 2 copii: 2.333 lei; 3 copii: 3.500 lei
7.500 lei – 1 copil: 1.875 lei; 2 copii: 2.500 lei; 3 copii: 3.750 lei
8.000 lei – 1 copil: 2.000 lei; 2 copii: 2.667 lei; 3 copii: 4.000 lei
8.500 lei – 1 copil: 2.125 lei; 2 copii: 2.833 lei; 3 copii: 4.250 lei
9.000 lei – 1 copil: 2.250 lei; 2 copii: 3.000 lei; 3 copii: 4.500 lei
9.500 lei – 1 copil: 2.375 lei; 2 copii: 3.167 lei; 3 copii: 4.750 lei
10.000 lei – 1 copil: 2.500 lei; 2 copii: 3.333 lei; 3 copii: 5.000 lei
12.000 lei – 1 copil: 3.000 lei; 2 copii: 4.000 lei; 3 copii: 6.000 lei
15.000 lei – 1 copil: 3.750 lei; 2 copii: 5.000 lei; 3 copii: 7.500 lei
20.000 lei – 1 copil: 5.000 lei; 2 copii: 6.667 lei; 3 copii: 10.000 lei