Comunitățile rurale din Franța se golesc de locuitori, însă în satul Parlan, sute de noi rezidenți s-au stabilit aici, atrași de promisiunea unor terenuri oferite aproape gratuit.

În 2008, acest sat din sudul Franței se confrunta cu același fenomen de depopulare rurală întâlnit și în alte zone ale țării. Primarul ales la acea vreme, Michel Teyssedou, a decis să ia măsuri.

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„Am hotărât să creăm un stimulent foarte puternic și inedit, oferind terenuri cu titlu gratuit”, a declarat Teyssedou.

Ofertele de terenuri la preț simbolic au atras zeci de familii în localitate

Autoritățile locale au început să cumpere terenuri și să le transfere către persoanele care își construiau prima locuință, pentru o sumă simbolică, impusă de legislație. În schimb, noii proprietari se angajează să construiască o casă și să rămână în sat timp de cel puțin 10 ani, potrivit AFP.

Această inițiativă a atras aproximativ 30 de familii pe parcursul a peste 15 ani, iar populația localității s-a dublat, ajungând la peste 500 de locuitori în luna ianuarie a acestui an. Totodată, afacerile locale au început să prospere.

Aline Visy, în vârstă de 73 de ani, se numără printre noii veniți care au achiziționat un teren pentru construcții la prețul simbolic de cinci euro pentru 1.000 de metri pătrați.

Ea și-a construit o casă cu un singur nivel, prevăzută cu o fereastră mare cu vedere spre sat.

„Din punct de vedere financiar, este foarte atractiv: banii pe care nu îi cheltuiești pe teren pot fi investiți în casă”, a declarat pentru AFP fosta asistentă medicală, adăugând că a fost atrasă și de varietatea magazinelor locale, o ofertă de neegalat în satele învecinate.

Micile afaceri locale au început să prospere

În apropiere, o altă casă, aflată în construcție, își așteaptă viitorii locatari.

Zonele rurale se confruntă cu „provocări majore în atragerea locuitorilor” din cauza lipsei unor locuințe adaptate nevoilor celor care doresc să se stabilească acolo, a explicat Teyssedou, descriind problema locuințelor drept una „strategică”.

Totuși, a adăugat el, „nu este suficient doar să oferi terenuri pentru construcții. Trebuie, de asemenea, să creezi o rețea de servicii, în special magazine locale”. Autoritățile satului au investit, de asemenea, într-o casă nelocuită, transformând-o într-un spațiu comercial care include și două apartamente.

Au achiziționat și o fostă șură, vândută ulterior unui osteopat care își desfășoară acum activitatea în sat.

Laurent Laborie, măcelar și băcan, a beneficiat și el de sprijinul autorităților locale pentru a-și extinde magazinul din centrul satului.

„Oferim servicii care nu existau înainte: fructe și legume, brânzeturi, produse alimentare de bază și articole de strictă necesitate”, a declarat bărbatul în vârstă de 56 de ani, precizând că unii clienți își fac acum cea mai mare parte a cumpărăturilor aici.

Aceste servicii suplimentare sunt cu atât mai valoroase cu cât, din cauza creșterii prețurilor la combustibil, deplasarea până în orașul Aurillac pentru cumpărături poate deveni „foarte costisitoare”, a explicat primarul.

Primarul susține că investiția merită

De asemenea, municipalitatea a pus la dispoziția unui cuplu tânăr, venit din Rambouillet, de lângă Paris, un spațiu pentru deschiderea unui restaurant.

„Am simțit că satul este dinamic. Avem atât de multe magazine aici, încât îți vine să te muți în acest loc”, a spus Julien Fleury, în vârstă de 39 de ani, care a deschis „Le Fumoir du Cantal”, un local axat pe preparate din carne și pește afumat.

În 2012, Audrey Carriere, în vârstă de 37 de ani, a profitat de programul privind terenurile pentru a-și construi o casă în sat, unde a deschis și un salon de coafură. Cererea a crescut atât de rapid, încât, ulterior, și-a extins afacerea și a angajat un al doilea coafor.

În ceea ce privește costurile proiectului, primarul a subliniat că, datorită veniturilor suplimentare din taxe și impozite, municipalitatea „iese în câștig”.

„Întrebarea corectă nu este cât costă, ci cât aduce”, a spus el.

„În opinia mea, nu există teritorii fără viitor, ci doar teritorii fără un proiect.”