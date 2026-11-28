Primele pârtii de schi se deschid pentru împătimiții sporturilor de iarnă, în minivacanța de 1 Decembrie. Ninsorile au venit la timp pentru minivacanța din aceste zile, iar în stațiunile montane se poate schia. La Rânca, turiștii au parte de zăpadă și de activități pentru copii. Hotelierii au redus prețurile pentru a atrage mai mulți clienți.

Primii turiști au ajuns la Rânca, de exemplu, încă de vineri. Gradul de ocupare din Rânca se apropie de 100%, deși tarifele sunt cu 10% mai mici decât anul trecut. Cazarea costă între 250 și 450 de lei, iar pensiunile oferă mâncare tradițională și acces la spa, saună și jocuri interactive.

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Cât trebuie să scoată turiștii din buzunar pentru minivacanța de 1 Decembrie

Rânca se pregătește să deschidă sezonul de schi, chiar în minivacanța de 1 Decembrie. Pârtia are un strat de zăpadă de 20 de centimetri, iar turiștii au început deja să sosească. Turiștii pot închiria echipamente de schi și snowboard direct din stațiune. Tarifele sunt neschimbate față de anul trecut: 60 de lei pe zi pentru echipamentul complet și 30 de lei pentru o sanie.

„Preţurile la placă costă 60 de lei tot echipamentul. Avem aici schiuri noi-nouţe, clăpari, la 60 de lei. Sania, 30 de lei. Este pe zi preţul”, a explicat Cristian Rotaru, reprezentantul unei pârtii, arată Observatornews.ro.

Sezonul de schi a debutat și în Azuga și Bușteni. De sâmbătă, 28 noiembrie, se va deschide pârtia și în Voineasa.

Azuga – pârtia s-a deschis pe 27 noiembrie, pârtie pentru începători;

Bușteni – pârtia s-a deschis pe 27 noiembrie, pârtie pentru începători și sanie;

Rânca – pârtia s-a deschis pe 28 noiembrie;

Voineasa – pârtia s-a deschis pe 28 noiembrie;

Poiana Brașov – pârtia se deschide pe 20 decembrie;

Sinaia – pârtia se deschide la jumătatea lunii decembrie.

La domeniul schiabil Transalpina, prețurile au crescut cu 10% față de sezonul trecut. Totodată, numărul românilor care au plecat în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie este cu 20% mai mare decât anul trecut.

Sursă foto: Envato – imagini cu rol ilustrativ