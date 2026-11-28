Un interpret de muzică populară, în vârstă de 46 de ani, a ajuns în vizorul polițiștilor, după ce ar fi profitat de o copilă de 13 ani. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Conform surselor Gândul, ar fi vorba despre interpretul Florea Grigore.

Surse pentru Gândul au declarat că bărbatul reținut ar fi interpretul de muzică populară Florea Grigore. Acesta ar fi profitat de imposibilitatea unei minorei în vârstă de 13 ani de a se apăra, raportat la vârsta fragedă a ei. Bărbatul ar fi atins-o într-o zonă intimă, ar fi luat-o în brațe și ar fi pupat-o pe obraz.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„La data de 26 noiembrie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare un mandat de aducere și au reținut un bărbat, în vârstă de 46 de ani, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor”, arată autoritățile.

Interpretul de muzică populară a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Bărbatul în vârstă de 46 de ani a fost reținut de polițiștii bucureșteni într-un dosar de agresiune sexuală asupra unui minor. Ancheta a fost deschisă după ce o fată de 13 ani ar fi fost agresată la 28 octombrie 2026. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi atins-o în zona intimă pe fată, în biroul unei instituții, în timp ce aceasta nu se putea apăra. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Apoi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Ancheta continuă sub coordonarea unui procuror specializat în cazurile de abuz sexual asupra minorilor. Autoritățile reamintesc că suspectul beneficiază de prezumția de nevinovăție.