Un interpret de muzică populară, în vârstă de 46 de ani, a ajuns în vizorul polițiștilor, după ce ar fi profitat de o copilă de 13 ani. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Conform surselor Gândul, ar fi vorba despre interpretul Florea Grigore.
Surse pentru Gândul au declarat că bărbatul reținut ar fi interpretul de muzică populară Florea Grigore. Acesta ar fi profitat de imposibilitatea unei minorei în vârstă de 13 ani de a se apăra, raportat la vârsta fragedă a ei. Bărbatul ar fi atins-o într-o zonă intimă, ar fi luat-o în brațe și ar fi pupat-o pe obraz.
„La data de 26 noiembrie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare un mandat de aducere și au reținut un bărbat, în vârstă de 46 de ani, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor”, arată autoritățile.
Bărbatul în vârstă de 46 de ani a fost reținut de polițiștii bucureșteni într-un dosar de agresiune sexuală asupra unui minor. Ancheta a fost deschisă după ce o fată de 13 ani ar fi fost agresată la 28 octombrie 2026. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi atins-o în zona intimă pe fată, în biroul unei instituții, în timp ce aceasta nu se putea apăra. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Apoi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
Ancheta continuă sub coordonarea unui procuror specializat în cazurile de abuz sexual asupra minorilor. Autoritățile reamintesc că suspectul beneficiază de prezumția de nevinovăție.
„La data de 1 noiembrie 2026, polițiști din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 28 octombrie 2028, o minoră, în vârstă de 13 ani, ar fi fost agresată sexual de către un bărbat.
Din cercetările și investigațiile efectuate s-a stabilit că, la data menționată, în jurul orei 23.30, în timp ce minora se afla împreună cu un bărbat, în vârstă de 46 de ani, în biroul din incinta unei instituții, acesta, profitând de imposibilitatea minorei de a se apăra sau de a-și exprima voința, având în vedere vârsta fragedă a minorei, ar fi atins-o cu mâna într-o zonă intimă.
La data de 26 noiembrie 2026, a pus în aplicare un mandat de aducere, emis pe numele bănuitului, acesta fiind depistat și condus la audieri.
În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, față de acesta a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.
Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.
Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului legal pentru administrarea probatoriului. Această activitate nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au transmis autoritățile.