Moscova și regiunea adiacentă capitalei Rusiei au fost vizate de un atac masiv cu drone ucrainene în noaptea de 27 spre 28 noiembrie. Primarul Serghei Sobianin susține că 462 de drone s-au îndreptat spre capitală. În urma atacului ucrainean, traficul aerian a fost serios afectat.

Capitala Rusiei a fost vizată de un nou atac aerian de amploare în noaptea de vineri spre sâmbătă, autoritățile ruse fiind nevoite să suspende temporar operațiunile pe mai multe aeroporturi din Moscova și din centrul țării.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat sâmbătă dimineață, la ora locală 08:10 (07:10, ora României), că 462 de drone s-au îndreptat spre regiunea capitalei ruse începând de vineri seară, potrivit Kyiv Post.

Potrivit edilului, sistemele rusești de apărare antiaeriană ar fi neutralizat majoritatea țintelor aeriene la distanță de capitală, alte 123 de drone fiind distruse în timp ce se apropiau de Moscova.

Aeroporturi închise în Rusia. Pasagerii, debarcați din avioane

Atacul cu drone a perturbat traficul aerian din mai multe regiuni ale Rusiei, autoritățile federale din domeniul aviației civile impunând restricții temporare asupra decolărilor și aterizărilor.

Printre aeroporturile afectate se numără Vnukovo și Domodedovo din Moscova, precum și aeroporturile regionale din Kaluga, Penza, Saratov și Tambov. Probleme au fost semnalate și pe Aeroportul Internațional Șeremetievo, unul dintre principalele noduri de transport aerian ale capitalei ruse.

Potrivit publicației independente ruse Astra, pasagerii unei aeronave care urma să efectueze un zbor către Vladivostok au fost debarcați de urgență în jurul miezului nopții. Inițial, acestora li s-a comunicat că vor fi transferați într-o altă aeronavă, însă plecarea către orașul din Extremul Orient rus a fost ulterior amânată.

Al doilea atac de amploare asupra Moscovei în mai puțin de două săptămâni

Atacul din noaptea de 27 spre 28 noiembrie vine la mai puțin de două săptămâni după o altă operațiune aeriană de amploare care a vizat capitala Rusiei și mai multe regiuni ale țării.

Pe 16 noiembrie, Serghei Sobianin a susținut că apărarea antiaeriană rusă a interceptat aproximativ 600 de drone care vizau regiunea Moscovei, aproape o treime dintre acestea fiind neutralizate în apropierea capitalei. La momentul respectiv, Ministerul rus al Apărării a anunțat că ar fi doborât 1.336 de drone ucrainene la nivel național, inclusiv deasupra Crimeei ocupate, a Mării Negre și a Mării Azov.

În timpul acelor raiduri, au fost raportate lovituri asupra unui depozit de petrol și a unei stații de distribuție a gazelor din Azov, precum și asupra unor obiective industriale din regiunile Krasnodar și Iaroslavl.

Printre celelalte obiective vizate s-au numărat Podul Crimeei, aerodromul militar Ahtubinsk din regiunea Astrahan și baza de lansare a dronelor Tsymbulova din regiunea Oriol.