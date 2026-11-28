Premierul socialist Pedro Sanchez luptă cu toate armele politice să evite înfrângerea preanunțată la alegerile parlamentare din 29 noiembrie prin mobilizarea electoratului feminin. Sondajele indică însă că extrema dreaptă ar putea ajunge la guvernarea Spaniei pentru prima dată de la sfârșitul dictaturii lui Franco.

După opt ani la conducerea guvernului spaniol, premierul Pedro Sanchez se confruntă cu perspectiva pierderii puterii în fața unei eventuale coaliții între Partidul Popular (PP), conservator, și formațiunea de extremă dreapta Vox. Chiar în ultima zi de campanie, în încercarea de a răsturna pronosticurile electorale, liderul socialist mizează din nou pe sprijinul femeilor, al căror vot a contribuit la menținerea sa la putere în urma alegerilor anticipate din 2023, relatează France 24.

La un miting electoral organizat în Sevilla, Pedro Sánchez a purtat un tricou roșu inscripționat cu mesajul „La fuerza de las Mujeres” (Puterea femeilor), îndemnând electoratul progresist să realizeze o „revenire epică” la urne.

„Ce am văzut ieri… a fost o rușine. A fost deplorabil să-l vedem pe liderul opoziției, liderul Partidului Popular, ridicându-și degetul și spunându-i (unei femei n.red) să „tacă din gură”. La fel de regretabil și de rușinos a fost faptul că liderul partidului Vox, Abascal, nu a fost în măsură să condamne violența de gen din această țară. Iar problema gravă a acelei coaliții reacționare reprezentate de Feijó și Abascal este că cel care decide dacă să condamne sau nu violența de gen este domnul Abascal, nu domnul Feijó. De aceea sunt convins că duminica viitoare, forța femeilor va asigura din nou ca o coaliție progresistă să conducă țara. Nu vom permite acest lucru (ca extrema dreaptă să reducă drepturile femeilor n.red), chiar dacă ei spun că o vor face… Da, putem!”, a declarat premierul Pedro Sanchez.

Sursa video – X/@sanchezcastejon

Partidul Socialist al Muncitorilor din Spania (PSOE) a prezentat scrutinul de duminică drept o alegere între „progres” și „regres”, avertizând că intrarea Vox la guvernare ar putea pune în pericol drepturile dobândite de femeile spaniole în ultimele decenii.

Sanchez a convocat alegerile anticipate pe 5 octombrie, după ce partidele de dreapta au respins în Parlament măsurile de urgență propuse de guvern pentru combaterea crizei locuințelor. Deși socialiștii au reușit să reducă diferența față de Partidul Popular în sondajele de opinie, blocul formațiunilor de stânga continuă să se situeze în urma conservatorilor și a extremei drepte.

Peste 1,2 milioane de alegătoare în plus față de bărbați. De ce Sánchez mizează pe votul femeilor

Mobilizarea electoratului feminin ar putea influența semnificativ rezultatul scrutinului, inclusiv din considerente demografice.

„Există cu aproximativ 1,2 milioane mai multe alegătoare decât alegători. Acest lucru face ca acest segment electoral să fie extrem de râvnit într-o campanie electorală care ar putea fi mai strânsă decât se aștepta”, a explicat Carmen Aguilera-Carnerero, profesoară la Universitatea din Granada, specializată în studierea discursului extremist și a extremei drepte.

Potrivit lui Carnerero, socialiștii încearcă să atragă în special femeile de vârstă mijlocie, o categorie electorală tradițional mai reticentă față de formațiunile radicale.

În campania electorală, Pedro Sanchez a readus în discuție măsurile adoptate de guvernele de stânga pentru consolidarea drepturilor femeilor, printre care accesul la avort și legislația privind combaterea violenței de gen. Premierul avertizează că o eventuală coaliție între PP și Vox ar putea modifica o parte dintre aceste politici.

„Femeile care au astăzi între 30 și 40 de ani și au trăit sub diferite guverne sunt perfect conștiente de modul în care s-a schimbat situația lor și de ceea ce s-a realizat sub guvernele de stânga în ceea ce privește drepturile femeilor și ale minorităților”, a declarat Aguilera-Carnerero.

Problema tinerilor spanioli

În cazul generațiilor mai tinere, însă, prioritățile electorale sunt diferite. Accesul la educație, găsirea unui loc de muncă stabil și posibilitatea de a cumpăra sau închiria o locuință cântăresc tot mai mult în decizia de vot. Mulți dintre tinerii care merg pentru prima dată la urne nu au cunoscut decât guverne de stânga și nu au o legătură directă cu evenimentele istorice invocate în discursurile electorale ale socialiștilor.

Aguilera-Carnerero avertizează că insistența asupra pericolului reprezentat de extrema dreaptă, fără prezentarea unor soluții pentru problemele economice actuale, ar putea determina o parte dintre alegători să nu se prezinte la urne.

Nemulțumirile sunt resimțite inclusiv în rândul organizațiilor feministe, care reproșează guvernului Sánchez că nu a reușit să rezolve criza locuințelor și să limiteze evacuările. Acestea susțin însă că nemulțumirea față de partidele politice nu înseamnă abandonarea revendicărilor sociale, invocând amploarea protestelor privind accesul la locuințe și a manifestațiilor împotriva violenței de gen organizate în ultimele zile.

„Există oboseală, mai mult decât în 2023. Oamenii sunt epuizați de chirii și de precaritate, iar mulți consideră că guvernul «progresist» nu și-a îndeplinit promisiunile. Întrebarea este dacă această energie se va transforma în voturi”, au transmis reprezentantele organizației Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria pentru France 24.

Extrema dreaptă câștigă teren și în rândul femeilor. Cum și-a schimbat Vox strategia electorală

Deși partidul condus de Santiago Abascal a atras în mod tradițional mai mulți alegători bărbați, diferența dintre cele două categorii electorale s-a redus considerabil în ultimul an.

Potrivit institutului de sondare a opiniei publice 40dB, Vox are în prezent o susținătoare la fiecare 1,29 bărbați care sprijină formațiunea, comparativ cu o femeie la fiecare 1,7 bărbați în urmă cu un an. În paralel, partidul a redus vizibilitatea unora dintre cele mai controversate propuneri ale sale, precum abrogarea dreptului la avort sau înlocuirea Ministerului Egalității cu un minister dedicat familiei, promovării natalității și valorilor familiale tradiționale.

„Asta nu înseamnă că ideile lor s-au schimbat în privința acestor chestiuni, ci că accentul s-a mutat”, a explicat Carmen Aguilera-Carnerero.

Discursul Vox pune tot mai mult accent pe protejarea femeilor spaniole, asociind această temă cu politicile de restricționare a imigrației.

„Ei susțin că femeile spaniole au nevoie de protecție împotriva străinilor, împotriva imigranților proveniți din culturi care nu respectă femeile, și că, dacă se oprește imigrația, femeile se vor simți libere și în siguranță”, a precizat profesoara.

Această strategie este descrisă de cercetători prin termenul de „femonaționalism”, care desemnează utilizarea discursului privind drepturile și protecția femeilor pentru susținerea unor politici naționaliste și antimigrație.

Vox mizează pe bărbații tineri cu mesaje împotriva feminismului

Vox continuă să beneficieze de un sprijin important în rândul bărbaților tineri, pe care îi atrage inclusiv prin intermediul rețelelor sociale, prin mesaje împotriva feminismului și a ceea ce formațiunea numește „ideologia de gen”.

Organizațiile feministe susțin că popularitatea acestor mesaje reflectă și probleme educaționale pe care guvernele de stânga nu au reușit să le abordeze.

„O vedem în școli: manosfera, influențatorii, ideea că feminismul «a mers prea departe». Extrema dreaptă le oferă tinerilor aflați în situații precare pe cineva pe care să dea vina femeile și migranții în loc să abordeze cauzele reale”, au transmis reprezentantele organizației feministe din Cantabria.

Politicile promovate de Vox privind acordarea de prioritate cetățenilor spanioli în accesarea serviciilor publice sunt urmărite cu atenție și de organizațiile care sprijină femeile imigrante.

Antonia Avalos Torres, fondatoarea unei asociații din Sevilla care oferă asistență victimelor violenței de gen, susține că organizația sa a pierdut finanțarea acordată anterior de autoritățile regionale.

„Autoritățile regionale ne-au retras toate subvențiile pe care le foloseam pentru a finanța un psiholog, un asistent social, un avocat și, de asemenea, o cantină comunitară”, a declarat aceasta.

Avalos Torres acuză administrația regională de restrângerea accesului femeilor imigrante la locuințe, prestații sociale și sprijin pentru obținerea dreptului legal de ședere.