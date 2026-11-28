Rebelii Houthi au înregistrat progrese semnificative. Au cucerit coasta Yemenului de la Marea Roșie și au preluat controlul asupra transportului maritim din zonă. Guvernul yemenit din Aden este avantajat în materie de armament și sprijinit financiar de Arabia Saudite. Totuși, nu reușește să preia inițiativa în lupta cu rebelii. Printre motive se numără structura descentralizată a acestora, care face dificilă provocarea unor daune serioase, explică Antonio Giustozzi, cercetător senior la Royal United Services Institute (RUSI), pentru The Insider.

Mișcarea yemenită Ansar Allah – mai cunoscută sub numele de Houthi – continuă să surprindă observatorii prin succesele sale pe câmpul de luptă.

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Yemenul se află sub blocadă. În consecință, pentru Ansar Allah ar trebui să fie foarte greu să primească provizii.

În consecință, pentru Ansar Allah ar trebui să fie foarte greu să primească provizii. Mai mult, forțele aeriene saudite – cel puțin pe hârtie – numeroase și bine dotate cu avioane moderne.

– cel puțin pe hârtie – Finanțarea saudită a permis Consiliului Provizoriu de Conducere cu sediul la Aden să mobilizeze o forță armată mare, care ar trebui să o depășească numeric pe cea a Ansar Allah.

Cu toate acestea, nici campania amplă de bombardamente saudite, nici forțele armate numeroase finanțate de Riad nu opresc ofensiva Ansar Allah.

Asemănările dintre rebelii Houthi și talibanii din Afganistan

Arabia Saudită nu este pe deplin capabilă să își protejeze spațiul aerian de dronele și rachetele Houthi, care continuă să lovească infrastructura și orașele. În plus, Ansar Allah își recrutează majoritatea combatanților din munții izolați din nordul Yemenului.

Acolo, notează Antonio Giustozzi, populația are un nivel scăzut de educație, iar economia este subdezvoltată.

Rebelii Houthi sunt foarte departe din punct de vedere ideologic și doctrinar de talibanii din Afganistan. Asta în ciuda faptului că și rebelii Houthi și talibanii sunt șiiți.

Dar modul în care acționează rebelii Houthi seamănă cu acela în care talibanii își asigură reziliența. Adoptă un mod de organizare descentralizat, de tip „rețea de rețele”.

Sistemul descentralizat al Ansar Allah se potrivește bine geografiei accidentate a Yemenului , în special în nord.

, în special în nord. Într-o țară în care rețelele sunt totul, Ansar Allah a stăpânit arta de a face rețelele să lucreze împreună într-un mod relativ coeziv, similar cu ceea ce au reușit talibanii în Afganistan.

Rebelii Houthi s-au dezvoltat cu sprijinul Iranului

Rebelii Houthi au beneficiat de un transfer de know-how și de provizii extinse din partea Iranului, se mai arată în analiza The Insider.

În 2015 existau sute de instructori și consilieri trimiși de Gărzile Revoluționare ale Iranului, precum și de aliații și interpușii Iranului, care lucrau pentru a extinde capacitățile Ansar Allah.

Iranienii i-au ajutat pe Houthi să construiască fabricile și să stabilească liniile logistice de aprovizionare. Acum, acestea funcționează în mare parte autonom.

Gărzile Revoluționare nu mai sunt capabile să transfere cantități semnificative de provizii în Yemen.

„Rebelii Houthi pot încă să ocolească blocada, chiar dacă pierd o parte din provizii pe drum. Iranienii i-au conectat cu contrabandiști și producători de piese și componente pentru arme până în China. S-a adăugat un nou nivel de reziliență al grupării Houthi”, explică Antonio Giustozzi.

Succesele Houthi și slăbiciunea inamicilor

O mare parte din succesul Houthi s-a datorat, însă, slăbiciunilor inamicilor lor. Forțele aeriene saudite, deși bine echipate după standardele regionale, nu au capacitatea de a efectua lovituri terestre precise.

Mai mult, scrie expertul de la RUSI, forțele aeriene saudite sunt slab coordonate cu forțele Consiliului Provizoriu de Conducere din Aden.

Campania aeriană extinsă a provocat multe daune, dar puține dintre acestea au avut vreun impact tactic, cu atât mai puțin strategic.

Cea mai mare slăbiciune din tabăra anti-Houthi derivă din rivalitatea dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite (EAU).

După începerea războiului americano-israelian împotriva Iranului, saudiții și EAU au părut să își rezolve neînțelegerile

Mai ales în Yemen, au lucrat împreună pentru a reforma o coaliție anti-Houthi.

Coaliția reunește secesioniștii din sud susținuți de EAU și Frații Musulmani (Islah), salafiștii și wahhabiții susținuți de saudiți, plus diverse grupuri tribale.

Cu toate acestea, această coaliție s-a dovedit a fi profund disfuncțională. Pare a fi ținută împreună doar de finanțarea saudită generoasă, punctează Antonio Giustozzi.

Houthi exploatează liniile de falie din cadrul coaliției care li se opune

Rebelii Houthi sunt conștienți de aceste linii de falie din cadrul coaliției care li se opune și caută să le exploateze. Ei văd Consiliul Prezidențial de Conducere drept „adevăratul inamic”. Prin urmare, sunt mai puțin interesați să lupte împotriva secesioniștilor din sud.

Atunci când unele grupuri s-au predat, au fugit sau au negociat retrageri cu Houthi, restul „armatei” a fost adesea lăsat în situații nesustenabile. Din această cauză, frontul s-a prăbușit în mod repetat.

La jumătatea lunii noiembrie, retragerile negociate între Houthi și sudiști le-au permis primilor să își consolideze pozițiile în jurul strâmtorii Bab al Mandab. Apoi au preluat controlul asupra tuturor înălțimilor din jurul căii navigabile.

„Este greu de crezut că forțele Consiliului Provizoriu de Conducere îi vor disloca pe Houthi din pozițiile lor foarte puternice de pe coasta Bab al Mandab prea curând. Pe scurt, are perfect sens ca rebelii Houthi să stea departe de Aden pentru moment, mai ales în timp ce coaliția rivală centrată în jurul guvernului din Aden se destramă”, avertizează Antonio Giustozzi.

Rebelii Houthi, se mai arată în analiza publicată de The Insider, resping federalismul. A fost deja propus, în trecut, ca soluție la conflict, și cred într-un guvern centralizat pentru Yemen. În același timp, vor ca viitorul lider al Yemenului să provină din rândurile Ansar Allah.

Sursa foto rebeli Houthi colaj main – Profimedia Images