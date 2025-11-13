Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Sile Pușcaș: „Avem o sumă mai mare de încasat de la Primăria ORADEA decât cea pe care o avem de achitat”

Sile Pușcaș: „Avem o sumă mai mare de încasat de la Primăria ORADEA decât cea pe care o avem de achitat"

Malina Maria Fulga
Malina Maria Fulga
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, omul de afaceri, Sile Pușcaș, a adresat acuzațiile privind fraudarea creditorilor ce i-au fost aduse, dar și datoria pe care ar avea-o compania sa față de compania Eco Bihor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show”, omul de afaceri, Sile Pușcaș a respins vehement acuzațiile de abuz de încredere și fraudarea creditorilor. Cu toate că compania sa ar datora companiei Eco Bihor suma de 3,7 milioane de lei, omul de afaceri afirmă că în același timp el ar avea de încasat 4,5 milioane de lei de la Primăria Oradea, ce se află în parteneriat cu Eco Bihor.

„Practic, parchetul și poliția au rol de executor judecătoresc între două companii private. Foarte important să menționez. Noi și astăzi ne aflăm în litigii comerciale cu această companie, pușculița lui Bolojan și Birta, Eco Bihor se numește firma. Ne aflăm în litigii. Așa că nu există definitiv o cifră la care suntem noi datori. Nu sunt sume mari, e vorba numai de penalități. Se judecă încă. Deci suntem în litigiu. În altă ordine de idei, suma care trebuie plătită, astăzi, în momentul perchezițiilor, noi aveam o datorie de 3,7 milioane de lei către această companie, Eco Bihor, și de încasat de la primăria Oradea, partenerul lui Eco Bihor, 4,5 milioane. Noi avem mai mult de încasat. Nu se pune o problemă să fim acuzați de abuz de încredere pentru fraudarea creditorilor. Asta este acuzația care ni se aduce, 239: Abuz de încredere, fraudarea creditorilor. Întrucât noi avem mai mult de încasat de la acest cuplu Birta-Bolojan, decât avem de dat. Este o aberație extremă. Vin polițiștii și încep să inventeze tot felul de transferuri în cadrul companiilor grupului. Normal că-și plătesc salariile, se ajută una pe alta, banii se transferă înapoi. Banii nu dispar din conturi. Banii merg către stat, către ANAF, către salarii, leasing-uri, ca și orice companie normală. Deci avem o activitate absolut normală.”

Invitatul susține că premierul Ilie Bolojan, deși plecat de la cârma orașului Oradea, spune el, ar conduce în continuare județul Bihor, poziția de premier oferindu-i și mai multă relevanță.

„Domnul Ilie Bolojan este comandantul județului Bihor în continuare. Asta nu schimbă că dânsul a ajuns premier. Asta întărește poziția dânsului. Uitați-vă numai la comportamentul primarului. Chiar citisem în presa locală, primarul Birta din Oradea are nerușinarea să spună în presă, să ne întrebe, că de atunci de ce continuăm noi să transportăm deșeurile la Eco Bihor dacă asta este situația. Nu, domnule Birta! Noi nu mai transportăm de un an jumate deșeurile la Eco Bihor. Vă rugăm frumos să vă consultați actele. Colegul dumneavoastră de partid, domnul Ionel Bogdan, ne-a reziliat pe genunchi contractul, ne-a dat afară și a dat o firmă acolită PNL-ului din Maramureș, ABC Urban, contractul. Noi nu mai suntem acolo.”

