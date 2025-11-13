Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Sile Pușcaș: „BOLOJAN este o persoană foarte orgolioasă”

Sile Pușcaș: „BOLOJAN este o persoană foarte orgolioasă”

Malina Maria Fulga
13 nov. 2025, 22:20, Marius Tucă Show
Sile Pușcaș: „Avem o sumă mai mare de încasat de la Primăria Oradea decât cea pe care o avem de achitat”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, omul de afaceri, Sile Pușcaș, aduce grave acuzații la adresa conducerii Oradea, susținând că sistemul de management al deșeurilor Eco-Bihor ar servi direct financiar premierului Ilie Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Sile Pușcaș, om de afaceri, a adus grave acuzații administrației Oradea și premierului Ilie Bolojan, fost primar al orașului Oradea. Acesta susține că ar fi devenit ținta unui atac politic după ce a contestat în instanță taxa specială aplicată deșeurilor care erau aduse din afara județului Bihor.

„În primul rând, este o răzbunare politică din cauză că am prezentat că am o relație de prietenie cu George. Și în al doilea rând, domnul Ilie Bolojan este o persoană foarte orgolioasă. Iar eu am îndrăznit, inconștient sau curajos, este o altă poveste, să dau în judecată această taxă instituită de dânsul în Bihor pentru deșeuri, o taxă specială, zisă și taxa Bolojan. Practic, ei ce au făcut? Au introdus o taxă de două ori mai mare decât costul gunoiului, doar pentru acele deșeuri care sunt transportate din alte județe. Adică toată lumea, cei care nu sunt din Bihor, plătesc această taxă. Evident că această taxă a fost plătită în mică măsură de noi, fiindcă ne-am căutat să mergem, să direcționăm deșeurile, fiindcă în Baia Mare nu există o groapă de gunoi. Ca să nu mai plătim această taxă, care era dublă. Președintele Consiliului Județean de atunci, Ionel Bogdan, tot PNL, de fiecare dată punea o presiune puternică pe noi să ducem aceste deșeuri către Bihor.”

De asemenea, omul de afaceri afirmă că de această taxă specială ar fi beneficiat direct chiar Ilie Bolojan. Ar fi fost supus și unor presiuni de la nivelul administrației locale pentru a duce deșeurile în Bihor, cu scopul încasării respectivei suprataxe, susține Pușcaș.

„Efectiv ne impunea prin diferite metode de comportament să ajungă deșeurile în Bihor. Eu în acel moment nu m-am gândit că această groapă de gunoi din Oradea, gestionată de Eco-Bihor, este pușculița premierului. Această companie Eco-Bihor a fost menținută în joc de-a lungul vremii, în județul Bihor, de către domnul Ilie Bolojan când era primarul municipiului Oradea, din 2008 până în 2020, dacă bine țin minte. Și după aceea, tot așa, prin sublocotenenții lui, domnul Birta, primarul municipiului Oradea. În continuare, compania Eco-Bihor, care intrase conform presei locale, printr-o șpagă în 2003, în acest parteneriat public, foarte dubios, acțiune care s-a lăsat și cu niște condamnări în zona aia, a reușit să-și mențină acest contract de parteneriat public-privat, că practic nu este un contract acesta, și să gestioneze groapa de gunoi. În mod bizar, cifra lor de afaceri a crescut imens, era o afacere locală. În momentul când noi am început să ducem deșeuri acolo, a mai apărut această taxă specială. Prin nefericire sau fericire, noi am dat în instanță această taxă specială, am câștigat-o, la acel moment ne-am bucurat, fiindcă mi s-a părut că am avut dreptate și e o realizare. După aceea ne-am dat seama că a venit tot un tsunami pe noi, să le spun așa. Și au început probleme.”

