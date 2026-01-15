Silviu Predoiu: „Bolojan nu și-a făcut treaba din fișa postului, dar vorbește despre eficiența aparatului bugetar”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum Ilie Bolojan vorbește despre eficiența aparatului bugetar, dar el nu își respectă fișa postului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Silviu Predoiu: „Domnule Tucă, dar n-am o problemă, că nu-mi stric seara. Ne-a stricat viața domnul Bolojan. Tot de domnul Bolojan, mă scuzați, insistă că avem o problemă, trebuie să plătim și trebuie să colectăm bani. Știți cine mai spunea treaba asta? Vă aduceți aminte de Nicolae Ceaușescu? Tot cu plata datoriilor era și el.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre cum Ilie Bolojan vorbește despre eficiența aparatului bugetar, dar el nu își respectă fișa postului. Acesta a început prin a spune că Bolojan ne strică viața. Predoiu susține că Bolojan nu respectă fișa postului. Premierul ar fi avut de prezentat proiectul de buget. Ofițerul SIE acuză că dacă premierul nu își face treaba, nu poate discuta despre eficiența aparatului bugetar.