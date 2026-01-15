Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Silviu Predoiu: „Bolojan nu și-a făcut treaba din fișa postului, dar vorbește despre eficiența aparatului bugetar”

Silviu Predoiu: „Bolojan nu și-a făcut treaba din fișa postului, dar vorbește despre eficiența aparatului bugetar”

Andrei Rosz
15 ian. 2026, 08:00, Marius Tucă Show
Silviu Predoiu: „Bolojan nu și-a făcut treaba din fișa postului, dar vorbește despre eficiența aparatului bugetar”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum Ilie Bolojan vorbește despre eficiența aparatului bugetar, dar el nu își respectă fișa postului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Silviu Predoiu: „Domnule Tucă, dar n-am o problemă, că nu-mi stric seara. Ne-a stricat viața domnul Bolojan. Tot de domnul Bolojan, mă scuzați, insistă că avem o problemă, trebuie să plătim și trebuie să colectăm bani. Știți cine mai spunea treaba asta? Vă aduceți aminte de Nicolae Ceaușescu? Tot cu plata datoriilor era și el.

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre cum Ilie Bolojan vorbește despre eficiența aparatului bugetar, dar el nu își respectă fișa postului. Acesta a început prin a spune că Bolojan ne strică viața. Predoiu susține că Bolojan nu respectă fișa postului. Premierul ar fi avut de prezentat proiectul de buget. Ofițerul SIE acuză că dacă premierul nu își face treaba, nu poate discuta despre eficiența aparatului bugetar.

„Domnule Tucă, dar n-am o problemă, că nu-mi stric seara. Ne-a stricat viața domnul Bolojan. Așa, domnul Bolojan avea o singură treabă importantă de făcut. Anul trecut, domnul Bolojan avea de prezentat proiectul de buget. Domnul Bolojan n-a fost în stare, nu și-a făcut datoria de cel mai înalt funcționar public din România, dar își permite să vorbească despre eficiența sau ineficiența aparatului bugetar. Păi, dacă tu n-ai fost în stare să faci fișa postului, băi, nesimțitule, cum îți permiți să critici funcționarul public? Când tu nu ți-ai făcut ce scrie în fișa ta… Tot de domnul Bolojan, mă scuzați, insistă că avem o problemă, trebuie să plătim și trebuie să colectăm bani. Știți cine mai spunea treaba asta? Vă aduceți aminte de Nicolae Ceaușescu? Tot cu plata datoriilor era și el.”, a explicat ofițerul.

Recomandarea video

Mediafax
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA evacuează o bază
Mediafax
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la distanță și readuc starea de bine
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Cancan.ro
BREAKING | Mario Iorgulescu a DISPĂRUT! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de urgență în Italia
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Descopera.ro
Un studiu arată că exercițiile fizice ușoare și treburile casnice pot salva vieți
VIDEO Revoltă în Minneapolis după ce un ofițer federal a împușcat un tânăr venezuelean în picior. Proteste masive anti ICE în orașul american
08:26
Revoltă în Minneapolis după ce un ofițer federal a împușcat un tânăr venezuelean în picior. Proteste masive anti ICE în orașul american
FLASH NEWS Trump susține că Zelenski, nu Putin, amână un acord de pace cu Ucraina. „Cred că Ucraina este mai puțin pregătită să facă o înțelegere”
07:50
Trump susține că Zelenski, nu Putin, amână un acord de pace cu Ucraina. „Cred că Ucraina este mai puțin pregătită să facă o înțelegere”
ACTUALITATE 15 Ianuarie, calendarul zilei: Se nasc Mihai Eminescu și Martin Luther King. Moare actorul Brad Renfro, la doar 25 de ani
07:15
15 Ianuarie, calendarul zilei: Se nasc Mihai Eminescu și Martin Luther King. Moare actorul Brad Renfro, la doar 25 de ani
EXCLUSIV Suntem cu un pas mai aproape de unirea cu Republica Moldova? Un celebru politolog explică, în exclusivitate pentru Gândul, de ce anul 2026 seamănă cu momentul Marii Uniri din 1918. „Nu exclud nicio variantă”
07:00
Suntem cu un pas mai aproape de unirea cu Republica Moldova? Un celebru politolog explică, în exclusivitate pentru Gândul, de ce anul 2026 seamănă cu momentul Marii Uniri din 1918. „Nu exclud nicio variantă”
GÂNDUL GREEN Raportul Copernicus, informații alarmante despre accelerarea încălzirii globale. 2025, printre cei mai calzi ani înregistrați vreodată
07:00
Raportul Copernicus, informații alarmante despre accelerarea încălzirii globale. 2025, printre cei mai calzi ani înregistrați vreodată
EXCLUSIV Studenții din Brașov, campioni europeni la Formula Student cu o mașină de curse construită de ei. Coordonatorul echipei explică, în exclusivitate pentru Gândul, cum a fost posibilă performanța
06:00
Studenții din Brașov, campioni europeni la Formula Student cu o mașină de curse construită de ei. Coordonatorul echipei explică, în exclusivitate pentru Gândul, cum a fost posibilă performanța

Cele mai noi

Trimite acest link pe