Silviu Predoiu: „În campanie, toți candidații spuneau că vor lupta pentru România. Nu înțeleg unde sunt acum acei candidați”

Alexandra Anton Marinescu
16 ian. 2026, 08:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, fost șef al SIE, a explicat de ce o parte dintre candidații importanți nu au mai intrat în cursa electorală după anularea alegerilor. În dialogul cu Marius Tucă, fostul șef al SIE vorbește despre „iepuri” politici, candidați introduși strategic și despre modul în care voturile au fost direcționate în campaniile electorale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă

„Iepurii” din cursa electorală

Invitatul spune că o parte dintre candidați nu au fost niciodată competitori reali. Ei au fost introduși în cursă special pentru a fragmenta voturile. Nu au investit bani proprii și nici nu au strâns semnături. Totul le-a fost pus la dispoziție din afară.

„Există o categorie de candidați care au fost de la început iepuri. Au fost introduși în cursă special. Ei n-au făcut nimic. N-au pus bani, n-au strâns semnături. Li s-au strâns de către alții. Erau doi, trei care au fost ca să-l combată pe domnul Geoană, pe care unii îl vedeau ca amenințare. Și atunci li s-a dat tot ce trebuia, semnături, fond de campanie și așa mai departe, doar ca să alerge, știindu-se că misiunea lor este să ia din voturile lui Geoană.”, afirmă Silviu Predoiu.

Silviu Predoiu: „Unde sunt cei care își rupeau hainele cu România?”

Predoiu vorbește despre lipsa de consecvență a multor politicieni. El amintește că a candidat de două ori și că a văzut cum unii își construiau imaginea publică pe lozinci patriotice. În campanie, toți vorbeau despre România și despre sacrificiu.

„Știți, eu am mai spus această întrebare. Am candidat de două ori. În prima tură și în a doua tură au fost 11, apoi 14. Toți candidații își rupeau hainele de pe ei cu România. «Voi lupta, obiectivul meu este România. Eu pentru România candidez». Dom’le, unde sunt ăștia care își rupeau hainele cu România? Eu am rămas aici. Eu mă zbat, eu critic, vorbesc.”, afirmă invitatul.

