Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a vrut să facă o demonstrație zburând cu avionul Spartan, să facă economie”

Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre responsabilitatea serviciilor în scandalul cu aeronava Spartan.

Silviu Predoiu: „Dacă ei au hotărât că vor să facă o demonstrație, un manifest din treaba asta… Să spună noi reducem cheltuielile, noi zburăm cu aeronava Spartan. Durează drumul dublu, că zburăm cu viteză la jumătate, bun, 600 km/h. Deci mult mai încet decât cele de linie, zburăm mult mai jos, deci ne zbânțuim noi pentru economie.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre care a fost responsabilitatea serviciilor în scandalul cu aeronava Spartan. Acesta a început prin a spune că datoria serviciilor este aceea de a pune la dispoziție mijloacele de comunicare, atunci când asta este tehnic posibil. Generalul susține că serviciile nu l-ar fi sfătuit pe președinte să zboare cu Spartanul. Acesta susține că nu este responsabilitatea serviciilor, că anumiți decidenți au hotărât să facă un manifest din reducerea cheltuielilor. Serviciile, concluzionează acesta, pot găsi soluții dacă decidentul le acceptă.