Rivalitatea dintre actualul lider PNL Ilie Bolojan și șeful Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, care a anunțat că își asumă candidatura la funcția de președinte al partidului, a generat scântei într-o familie de clujeni liberali. Este vorba de soții Viorel și Mariana Secară. Dorel-Viorel Secară, consilier județean și membru al Forței Dreptei – partid care urmează să fie absorbit de PNL – i-a transmis șefului său, în ședința de consiliu, că „nu are șanse nici de 1% în fața lui Bolojan”. În replică, Alin Tișe i-a spus subalternului său că „printre acei 1%, s-ar putea să fie și votul soției sale”.

Întrebată despre tabăra pe care o alege, Mariana Secară, primar al comunei Borșa din județul Cluj, a explicat, pentru Cluj24, că „o să fie în echipa domnului Tișe”.

La scurt timp după, a venit și reacția rivalului lui Ilie Bolojan la vestea că are un aliat de nădejde: „Mulțumesc, Doamnă! O lecție de caracter”.

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Ilie Bolojan vs. Alin Tișe, motiv de dezacord în familia Secară. „Îmi fac griji de destinul dvs. după ce veți pierde în fața lui Bolojan” / „Dacă iau mai mult de 1%, fac cinste”

Întregul foileton a început în ședința Consiliului Județean Cluj de miercuri, 25 noiembrie, când consilierul județean Dorel-Viorel Secară i-a transmis șefului său, Alin Tișe, că nu are „nici măcar „1% șanse în fața lui Bolojan”.

„Îmi fac griji de destinul dumneavoastră politic după ce veți pierde în fața lui Ilie Bolojan. Nu aveți șanse nici de 1%. Eu respect regulile, iar dacă este să trec la PNL, voi trece. Eu am trăit vremurile când am făcut opoziție din interiorul PNL”, a spus Secară, citat de Cluj24.

În replică, președintele CJ Cluj i-a răspuns, în spirit de glumă, că acel procent ar putea fi format și din votul pe care i-l acordă soția acestuia. Mai mult, Tișe a afirmat că „dacă ia mai mult de 1%, promite că face cinste”.

„La dumneavoastră e o problemă juridică. S-ar putea ca în acei 1% să fie și votul soției dumneavoastră și încă 2-3 voturi de la câteva doamne. Eu aș fi mulțumit și cu atât. Dacă iau mai mult de 1%, promit că vă fac cinste”, a spus Alin Tișe în ședința de consiliu.

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Întrebată cum reacționează la schimbul de replici care a avut loc în ședința de consiliu, Mariana Secară a confirmat că îl va susține pe președintele Consiliului Județean Cluj, întrucât apreciază interesul pe care acesta l-a afișat față de problemele comunității rurale de-a lungul anilor.

Totodată, primăriția din Borșa a explicat că discuția despre o competiție pentru șefia PNL este, la momentul actual, ipotetică. Mai mult decât atât, edilul a explicat că, în familia Secară, fiecare membru este liber să aibă propriile opinii politice.

„Niciodată la noi în familie n-au fost discuții de genul ăsta”, a explicat Mariana Secară.

Alin Tișe a reacționat la scurt timp după ce a aflat că se poate baza pe primărița din Borșa pentru susținerea politică în cursa cu Ilie Bolojan. Președintele CJ Cluj a postat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care își declară respectul față de aliatul său.