Consiliul de administrație al Nvidia l-a repus pe Jensen Huang în funcțiile de director general (CEO), președinte și membru al consiliului, la doar 11 zile după ce acesta a demisionat în urma scandalului legat de relațiile sale extraconjugale și suspiciunilor de spionaj din partea Chinei.

Consiliul de Administrație a votat în unanimitate repunerea în funcție a lui Jensen Huang în urma unei serii de discuții și întâlniri cu acesta, după care Consiliul s-a declarat mulțumit de sinceritatea și capacitatea lui Huang de a conduce NVIDIA.

„Consiliul de Administrație consideră că Jensen este persoana potrivită pentru a conduce NVIDIA și că reangajarea sa este în interesul superior al acționarilor, angajaților, partenerilor și clienților noștri”, a declarat Harvey C. Jones, președintele Consiliului de Administrație. „Avem toată încrederea în Jensen și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu el pe măsură ce își reia conducerea companiei. Îi suntem recunoscători lui Colette Kress pentru serviciile sale remarcabile în calitate de CEO interimar, pe lângă responsabilitățile sale continue de director financiar al NVIDIA.” Harvey Jones va rămâne președinte al Consiliului de Administrație.

„Sunt onorat să mă întorc la NVIDIA și să conduc una dintre cele mai importante companii de tehnologie din lume, la începutul unei noi revoluții industriale”, a declarat Jensen Huang. „Îmi asum această responsabilitate cu cea mai mare umilință și un angajament reînnoit.”

Imediat după pronunțarea deciziei, Donald Trump a salutat decizia Consiliului de Administrație al companiei. Într-o postare pe Truth Social, președintele american a spus că Nvidia a luat „decizia corectă și adecvată”.

„Consiliul de administrație al NVIDIA a luat decizia corectă și adecvată de a-l readuce pe Jensen Huang în funcția de CEO. Țara are nevoie de conducerea lui Jensen la NVIDIA pentru a asigura succesul și prosperitatea nu doar a companiei, ci și a economiei americane. Guvernul Statelor Unite nu are niciun motiv să creadă că revenirea lui Jensen la NVIDIA prezintă vreun risc pentru securitatea națională. Procurorul general al Statelor Unite a confirmat că guvernul SUA nu deține dovezi că acesta s-ar fi angajat în vreun comportament ilegal. La nivel personal, am ajuns să-l cunosc pe Jensen și este un Mare Patriot și o Comoară Națională. Separat, NVIDIA ar trebui să continue investigația internă amănunțită privind respectarea de către companie a controalelor la export din SUA pentru a se asigura că își îndeplinește obligațiile legale și datoria patriotică de a proteja securitatea națională a SUA. Felicitări lui Jensen, Consiliului de administrație NVIDIA, poporului Statelor Unite – și, într-adevăr, întregii lumi!”, a scris Trump pe Truth Social.

Jensen Huang a demisionat din funcția de director executiv, președinte și membru al consiliului de administrație al Nvidia pe 12 noiembrie, după ce au apărut rapoarte conform cărora ar fi avut mai multe aventuri amoroase. După demisia acestuia, vicepreședintele executiv și directorul financiar al Nvidia, Colette Kress, l-a înlocuit temporar în funcția de director executiv interimar pentru puțin sub două săptămâni.

Jensen Huang este al patrulea cel mai mare investitor al companiei, cu o participație de aproximativ 3,61%. Nvidia a recunoscut contribuțiile sale „profunde” la companie atunci când a anunțat anterior plecarea sa.

Plecarea lui Huang din fruntea companiei a venit după ce New York Times a relatat la sfârșitul lunii trecute că serviciile secrete americane sunt de părere că acesta a fost ținta unei operațiuni a serviciilor secrete chineze printr-o operațiune de tip „honey trap”. Nvidia a susținut inițial că relația lor nu era una romantică, iar Huang a negat zvonurile despre această aventură.

La doar o săptămână de la dezvăluirile publicate de New York Times, Huang a dat înapoi și le-a recunoscut angajaților săi că a avut o aventură: „I-am fost infidel soției mele. Acțiunile mele au rănit-o pe ea și pe copiii noștri.”

„Nu există nicio scuză pentru ceea ce am făcut. Către soția și familia mea: Vă iubesc. Știu că scuzele nu pot anula ceea ce am făcut. Sper ca familia noastră să se vindece și ca, în timp, să vă pot recâștiga încrederea.”

În timp ce Trump l-a apărat pe omul de afaceri, politicienii americani care prezidează trei comisii separate au declarat că incidentul a stârnit temeri privind „probleme semnificative de securitate națională”. Aceste îngrijorări provin din faptul că Alice Huang este o fostă directoare executivă a companiei de tehnologie Megaspeed, cu sediul în Singapore. Aceasta este acuzată că a transmis informații către Beijing.

Jensen Huang, în calitate de director executiv al Nvidia, controla una dintre cele mai căutate componente ale cursei tehnologiei IA: cipurile care alimentează inteligența artificială. Există temeri că ar fi putut fi convins să ofere Beijingului acces mai mare la cipurile sale sau la tehnologia lor, lucru pe care Huang îl neagă vehement. China a negat și ea rapid acuzațiile, numind-o „calomnie”, dar povestea își făcea simțită prezența pe piața bursieră – miliarde au fost șterse din valoarea Nvidia.