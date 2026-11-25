Un nou proiect de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc a fost depus miercuri la Camera Deputaților. Proiectul propune înființarea unei regiuni autonome cu personalitate juridică în România și a fost depus de deputatul UDMR Kulcsár-Terza József-György și de deputatul neafiliat Zakarias Zoltán.

Ce teritorii ar urma să cuprindă regiunea autonomă

Potrivit propunerii legislative, teritoriul regiunii autonome ar urma să includă actualele județe Covasna și Harghita,precum și Scaunul istoric Mureș (Marosszék), care aparține județului Mureș. Proiectul împarte regiunea în opt scaune tradiționale secuiești:

Scaunul Kézdi, cu reședința la Târgu Secuiesc;

Scaunul Orbai, cu reședința la Covasna;

Scaunul Sepsi, cu reședința la Sfântu Gheorghe;

Scaunul Ciuc, cu reședința la Miercurea Ciuc;

Scaunul Odorhei, cu reședința la Odorheiu Secuiesc;

Scaunul Gheorgheni, cu reședința la Gheorgheni;

Scaunul Mureș, cu reședința la Târgu Mureș;

Scaunul Micloșoara-Brăduț, cu reședința la Baraolt.

Cum ar funcționa conducerea și ce statut ar avea limba maghiară

Conform proiectului de lege, autonomia regională ar fi exercitată de un Consiliu de Autoadministrare, ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, și de o Comisie de Autoadministrare desemnată de acesta. Sediul instituțiilor regionale ar urma să fie stabilit de autoritatea deliberativă aleasă.

Documentul stipulează că, în interiorul regiunii, limba maghiară ar avea același statut ca limba oficială a statului,cetățenii având dreptul să folosească ambele limbi în condiții egale în instituțiile și în fața autorităților publice. De asemenea, proiectul garantează folosirea liberă a drapelului și a simbolurilor fiecărui scaun secuiesc și ale națiunii maghiare.

Statutul ar urma să fie adoptat prin lege organică de Parlament și aprobat prin referendum de cetățenii din regiune,putând fi desființat ulterior doar printr-un nou referendum organizat la nivel local.

În expunerea de motive a proiectului, cei doi parlamentari susțin că demersul urmărește punerea în aplicare a unei petiții adresate Parlamentului și Guvernului României de către autoritățile locale secuiești. Potrivit documentului, din cele 149 de orașe și comune ale Ținutului Secuiesc incluse în anexa proiectului, 63 de autorități locale au adoptat până în prezent hotărâri prin care solicită crearea unei regiuni administrative autonome, reglementată prin lege organică.

Autonomia Ținutului Secuiesc pusă în discuție în contextul reorganizării teritoriale

Depunerea proiectului vine la scurt timp după ce președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor, a propus ca județele Harghita, Covasna și Mureș să formeze o singură unitate administrativă. Acesta a invocat declarațiile recente ale liderului PSD Sorin Grindeanu referitoare la dorința județelor Ialomița și Călărași de a se comasa voluntar.

„Dacă acest lucru este permis în sud, atunci și noi, secuii, avem acest drept. (…) Fie județ, fie regiune, Ținutul Secuiesc trebuie să fie unit! (…) Aceasta nu este o simplă rugăminte, ci voința întregii noastre comunități. Acum Bucureștiul trebuie să demonstreze că nu aplică dublă măsură”, a declarat Tamás Sándor.