Alice Weidel, lidera partidului AfD, aflat în plină ascensiune în Germania, a lansat, miercuri, un nou atac la adresa românilor, chiar de la tribuna Parlamentului de la Berlin. În timpul dezbaterii generale privind bugetul federal pentru anul 2027, Weidel a transmis că familii întregi de români și bulgari trăiesc „regește” din ajutoarele primite din partea Germaniei.

Co-președinta partidului german, considerat a fi de extremă dreapta, l-a acuzat pe cancelarul Merz că a uitat de „problemele reale” ale Germaniei, afirmând în același discurs că migrația ilegală în țară a atins niveluri nemaiîntâlnite.

„În fiecare an, echivalentul populației unui întreg oraș intră în Germania prin intermediul procedurilor de azil. Granițele noastre sunt încă deschise. Doar o mică parte din ei sunt deportați.”, a transmis Alice Weidel.

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„Migrația în masă din întreaga lume ne copleșește sistemele sociale (…). Adevărul evenimentului vostru de astăzi, de Ziua Portocalie, ar fi trebuit să includă și abordarea feminicidului. Tocmai am notat aceste cifre ale BKA (Oficiul Federal de Poliție Criminală): anul trecut s-au înregistrat 150 de infracțiuni sexuale pe zi, dintre care jumătate împotriva minorelor. Asta are foarte mult de-a face cu migrația ilegală de masă în țara noastră și cu granițele neprotejate. Și asta o știți foarte bine. Iar faptul că nu rostiți această adevăr este iresponsabil.“, a transmis Weidel.

Lidera AfD i-a mai amintit lui Merz că aproape două treimi dintre beneficiarii de asistență socială din Germania provin din familii de migranți.

„Populația activă finanțează din taxele și contribuțiile sale criminalii, islamiștii și recidiviștii. Chiar și atacatorul CSD, Abdul, a primit ajutor social în timp ce se află în închisoare în Liban.“, a transmis aceasta. Alice Weidel se referă la Abdul Ballout, un tânăr germano-libanez în vârstă de 21 de ani, autorul atacului terorist comis la parada Berlin Pride (Christopher Street Day – CSD) pe 25 iulie 2026. „Imaginați-vă. Alocațiile pentru copiii din străinătate au crescut de zece ori în doar câțiva ani, ajungând la peste o jumătate de miliard de euro anual. Nimeni nu știe cu siguranță dacă acești copii există măcar. Dar în România și Bulgaria, familii întregi trăiesc ca regește cu ajutor din partea Germaniei. Eșecul sistemului german de asistență socială a devenit instituționalizat și se autoalimentează. Iar guvernul dumneavoastră nu face nimic pentru a schimba acest lucru. Dimpotrivă. Este evident ce trebuie făcut: o schimbare a politicii de migrație prin remigrare. Controale complete la frontieră. Respingerea necondiționată a tuturor imigranților ilegali. Deportări riguroase în conformitate cu legea.

Opriți încălcarea pe scară largă a legii. Eliminații factorii care atrag migrația.“, a spus lidera AfD în Bundestag.

Acesta nu este primul atac la adresa românilor din partea oficialului german. Reamintim că, în urmă cu câteva săptămâni, Alice Weidel a acuzat migranții din România că „jefuiesc sistemul social” german.

Afirmația a fost pe X, unde Weidel a distribuit o postare legată de un reportaj tv din Germania despre migranții români.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile s-au înmulțit de douăzeci de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD se poate produce o schimbare în politica de migrație!“, a scris șefa AfD pe rețelele de socializare.

Declarațiile liderei AfD au provocat nemulțumire și critici puternice din partea autorităților române. Ministerul Afacerilor Externe din țara noastră a transmis că „respinge orice instrumentare în scop politic a prezenței românilor în statele UE și subliniază că folosește dialogul diplomatic pentru a reacționa la declarațiile discriminatorii.“

Inclusiv fostul premier Ilie Bolojan s-a arătat revoltat de afirmațiile liderului politic din Germania, Alice Weidel, pe care le-a descris ca fiind „inacceptabile”.