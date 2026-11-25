Anca Alexandrescu a reacționat dur la adresa deputatei AUR Laura Gherasim, care a întocmit raportul pentru anularea alegerilor, după ce parlamentara a susținut că jurnalista ar fi cerut pentru prima dată public verificarea boților lui Călin Georgescu și apoi și-ar fi șters postarea. Într-un mesaj publicat pe Facebook, realizatoarea TV neagă că ar fi șters vreo postare, o acuză pe Laura Gherasim că minte și transmite că abia așteaptă să fie chemată la Parchetul General. Anca Alexandrescu a lansat un atac și la adresa lui George Simion, președintele AUR.

„Hai că Simion și doamna Laura Gherasim au găsit vinovatul pentru anularea alegerilor: Alexandreasca! Cică mă dau pe mâna Parchetului pentru că am postat pe 19 noiembrie niște întrebări! Vă dați seama ce mic a ajuns George Simion?Dacă așa-zisul «raport» e făcut cum au scris și asta, m-am lămurit!”, a scris jurnalista.

Reacția Ancăi Alexandrescu după declarațiile deputatei AUR

Anca Alexandrescu respinge afirmațiile potrivit cărora și-ar fi șters mesajul în care a cerut pentru prima dată public verificarea boților lui Călin Georgescu, explicând că postarea era vizibilă doar pentru lista sa de prieteni, întrucât contul nu era setat ca fiind public la acel moment. Ea îi reproșează deputatei AUR că nu a contactat-o pentru un punct de vedere.

„În fapt, nu a fost ștearsă nicio postare! Este în continuare pe pagina mea pentru prieteni (la vremea aceea profilul meu nu era public). Apoi, așa e! Am pus întrebări, dar tot eu am dat și răspunsurile! Dincolo de faptul că doamna Gherasim minte cu nerușinare, dacă era așa interesată de subiect, m-ar fi căutat să-mi ceară punctul de vedere! Înțeleg că Terheș,care e la originea anulării alegerilor, a fost mai credibil pentru doamna Gherasim și domnul Simion! Iată și răspunsurile pe care eu le-am dat încă din martie 2025! Oricum, abia aștept să fiu chemată la Parchet, la cererea lui Simion!”, a adăugat Anca Alexandrescu.

Acuzațiile aduse de Laura Gherasim la adresa Ancăi Alexandrescu

Reacția jurnalistei vine după ce deputata AUR Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții din Camera Deputaților, a lansat o serie de acuzații la adresa sa în cadrul emisiunii „Ai Aflat!cu Ionuț Cristache”.

Parlamentara a susținut că Anca Alexandrescu a fost prima persoană care a solicitat public verificarea presupuselor rețele de boți ale lui Călin Georgescu, cu doar câteva zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale.

„În spațiul public, jurnalista Anca Alexandrescu, pe data de 19 (noiembrie 2024 – n. red.), a spus că vrea verificare pentru boții lui Georgescu. Așa au apărut în spațiul public pentru prima dată afirmațiile. Ulterior, au fost șterse de pe pagina de Facebook a jurnalistei. Sunt documentate, am și recuperat aceste imagini, care vor fi și atașate raportului,când îl vom trimite la Parchetul de pe lângă Înalta Curte”, a afirmat Laura Gherasim.

Deputata AUR a invocat și declarațiile europarlamentarului Cristian Terheș, cel care a contestat la Curtea Constituțională rezultatul primului tur al scrutinului din 24 noiembrie 2024, susținând că acesta ar fi recunoscut că nu avea dovezi privind existența boților și că auzise informațiile de la Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu a publicat conversația cu BogPR după scandalul finanțării campaniei lui Călin Georgescu

În postarea de pe Facebook, Anca Alexandrescu a publicat și conversația pe care a avut-o cu Bogdan Peșchir, cunoscut ca BogPR, cel care ar fi sponsorizat ilegal campania electorală a lui Călin Georgescu. Aceste capturi de ecran din conversații au fost folosite de Anca Alexandrescu în 2025 ca să demonteze acuzațiile conform cărora ar fi contribuit la dosarul penal deschis pe numele lui Bogdan Peșchir.

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În mesajele pe care Anca Alexandrescu le-ar fi primit de la Peșchir, acesta o ruga să transmită un comunicat de presă în care erau explicate sumele de bani folosite în campania electorală. Bogdan Peșchir îi scria atunci Ancăi Alexandrescu că se simte hărțuit de presa din România și imaginea publică, dar și viața privată îi sunt afectate de scandalul izbucnit.

Raportul AUR privind anularea alegerilor din 2024

Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat, luni, 23 noiembrie 2026, un raport de peste 430 de pagini intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, elaborat de Laura Gherasim. Documentul analizează deciziile Curții Constituționale, informațiile furnizate de serviciile secrete, rolul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și campania desfășurată pe TikTok, concluzionând că nu au existat probe suficiente pentru anularea alegerilor.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că raportul va fi depus la Parchetul General și a solicitat desecretizarea documentelor și stenogramelor CSAT referitoare la scrutinul din 2024. Demersul a generat și o reacție din partea Administrației Prezidențiale, care a transmis marți, 24 noiembrie, că raportul nu aduce argumente juridice noi,precizând că, la momentul deciziei CCR, existau suficiente indicii privind denaturarea competiției electorale.