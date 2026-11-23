Toni Neacșu descifrează eliberarea lui Călin Georgescu din închisoare și analizează noua măsură judiciară. Fostul membru CSM afirmă cu tărie că scopul final al dosarului este interzicerea electorală a lui Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„Domnia sa rămâne în continuare privat, cel puțin parțial, de libertate, așa cum era și în spatele gratiilor”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Toni Neacșu afirmă că eliberarea lui Călin Georgescu este un motiv de bucurie, dar nu rămâne în continuare o privare de libertate. El consideră că trecerea de la arest preventiv la arest la domiciliu nu este o eliberare efectivă. Acesta punctează că cei din justiție au încercat reținerea lui Georgescu cât mai mult în spatele gratiilor.

„Domnul Călin Georgescu și toți cei care sunt în jurul domniei sale și care îl sprijină se bucură, până la urmă, pentru o măsură preventivă care rămâne, în esență, la fel de aspră precum arestarea preventivă sau, mă rog, hai să zicem, mai puțin aspră, dar, până la urmă, este una care limitează enorm libertățile. Între cele două măsuri pe care le-a avut, mă rog, cea pe care a avut-o și cea pe care o are acum, să știți că diferența nu e decât de nuanță. Domnia sa rămâne în continuare privat, cel puțin parțial, de libertate, așa cum era și în spatele gratiilor. Ceea ce înseamnă, din punctul meu de vedere, că, într-adevăr, se făcuse pur și simplu o miză din reținerea lui în continuare în spatele gratiilor.”, afirmă avocatul.

„Curtea de Apel nu mai poate să schimbe măsura în arest preventiv”

Neacșu precizează că decizia de astăzi face ca Georgescu să nu mai poate să fie arestat preventiv, indiferent de decizia contestației de la Curtea de Apel. Acesta susține că „arestul preventiv” nu mai există ca măsură judiciară în acest dosar al lui Călin Georgescu.

„Partea bună este că miercuri, sau când se va pronunța pe cealaltă contestație Curtea de Apel, nu se mai poate schimba nimic. Pe acea contestație nu se mai poate dispune arestarea preventivă. Raportat la decizia de astăzi, în acea contestație, nu se poate decât cel mult menține arestul la domiciliu, așa cum l-a dat judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Ilfov. În niciun caz Curtea de Apel nu ar putea să o schimbe, de exemplu, în arest preventiv, pentru că, începând de astăzi, nu mai există acest arest preventiv.”,argumentează fostul membru CSM.

„Instanțele cred în continuare că domnul Georgescu este un pericol pentru ordinea publică”

Avocatul punctează că decizia Tribunalului Ilfov de astăzi arată că, pentru justiția din România, Călin Georgescu este un pericol pentru ordinea publică. Cu toate acestea, Neacșu susține că situația fostului candidat la președinție nu se mai poate înrăutăți. Acesta crede că se poate ajunge la un control judiciar, care ar fi cea mai logică măsură în raport cu datele din dosar.

„Domnul Călin Georgescu se bucură, evident, că a obținut măcar atâta, dar, pe fond, trebuie să înțelegem că instanțele au considerat că, în continuare, domnia sa reprezintă un pericol concret pentru ordinea publică. Așa spune codul de procedură, așa spun și eu, și justifică rămânerea sa în, mă rog, a doua formă, să spunem, ca gravitate a măsurilor preventive. În orice caz, nu poate să i se agraveze situația, se poate ajunge la control judiciar, care ar fi o măsură mai normală în raport cu ce este în acel dosar.”, explică Neacșu.

Ce avem de învățat din dosarul lui Călin Georgescu? Explicația lui Toni Neacșu

Fostul membru CSM afirmă că a revăzut toate practicile binomului Coldea-Kovesi în dosarul Georgescu. Acesta spune că nu a mai văzut niciodată complete de divergență care să fie în incapacitate de a lua o decizie. El interpretează această incapacitate ca pe o „mare tensiune din interiorul sistemului judiciar”.

„Eu am revăzut, în toată situația asta a lui Călin Georgescu, toate metodele acelea care speram că sunt trecute de acum 10 ani, din deceniul acela negru de teroare judiciară. Eu am totuși multă experiență în sistemul judiciar. Nu am văzut niciodată în același dosar complete de divergență, repetate, care să se afle în incapacitate de a lua o decizie. Asta arată o mare tensiune și în interiorul sistemului judiciar, nu numai între Tribunalul București și Curtea de Apel București, ci și între judecătorii de la Curtea de Apel București.”, punctează avocatul.

„În momentul în care vrei să zăpăcești justiția, creezi foarte multe dosare”

Toni Neacșu face și o evaluare generală a cazului Georgescu. Acesta punctează că scopul final este interzicerea unor drepturi electorale ale lui Călin Georgescu. El crede că „sistemul” încearcă să obțină o condamnare măcar într-unul dintre dosarele lui Călin Georgescu. În acel moment, adaugă avocatul, se pot interzice drepturile electorale ale acestuia pentru viitoarele alegeri.

„Dacă îmi dați voie să fac și o evaluare generală, este evident că scopul final este interzicerea unor drepturi electorale ale domnului Călin Georgescu, în perspectiva, mă rog, viitoarelor alegeri. Și probabil că sistemul în direcția asta vrea să meargă. Nu contează, sunt multe dosare. În momentul în care vrei să zăpăcești o justiție care, să spunem, că este obiectivă, creezi foarte multe dosare. Cine știe, poate într-unul din ele apare vreo condamnare care poate aduce și la interzicerea unor drepturi electorale.”, concluzionează fostul membru CSM.

Călin Georgescu a fost eliberat din arestul preventiv

Călin Georgescu a fost eliberat din arestul preventiv după 56 de zile și plasat în arest la domiciliu, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel București. Magistrații au respins contestația procurorilor DIICOT și au menținut soluția Tribunalului București, care dispusese înlocuirea măsurii preventive. Acesta a fost întâmpinat de susținătorii săi, în fața cărora a susținut un discurs în care le-a mulțumit familiei, avocaților și românilor care l-au sprijinit în perioada petrecută după gratii. Georgescu și-a reafirmat nevinovăția și a susținut că este victima unor dosare fabricate politic.