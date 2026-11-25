Forțele ucrainene au lovit din nou în profunzimea teritoriului rus și au reușit să avarieze trei avioane MiG-31 și două Su-34 în urma unui atac nocturn asupra bazei aeriene Savasleika din regiunea Nijni Novgorod, situată la aproximativ 300 de kilometri est de Moscova, relatează Kyiv Post.

Potrivit informațiilor oferite de Statul Major General de la Kiev, operațiunea a vizat unul dintre cele mai importante aerodromuri strategice ale Rusiei, baza fiind cunoscută ca punct de lansare pentru avioanele MiG-31K echipate cu rachete hipersonice Kinjal.

Conform rapoartelor militare ucrainene, au fost lovite cinci aeronave de luptă: trei avioane de vânătoare-interceptare MiG-31 și două avioane de vânătoare-bombardament Su-34. De asemenea, în aceeași noapte, ucrainenii au lovit două rafinării de petrol rusești (Kuibîșev și Sîzran, din regiunea Samara), o stație radar și mai multe depozite de combustibil și muniție din teritoriile ocupate de ruși.

Ambele rafinării aparțin gigantului petrolier rus Rosneft și au o capacitate anuală de procesare combinată de peste 15 milioane de tone metrice (16,5 milioane de tone americane) de țiței.

Rafinăria Sîzran a mai fost vizată de cel puțin 10 ori în ultimul an, în timp ce uzina de procesare a petrolului din Kuibîșev a mai fost vizată de cinci ori. Forțele armate ale Ucrainei au atacat 16 rafinării rusești de la începutul lunii noiembrie și au obligat unele să suspende operațiunile, iar altele să reducă producția. Prin urmare, volumul de rafinare al petrolului din Rusia a scăzut cu 45% în primele trei săptămâni ale lunii noiembrie, potrivit Reuters.

Având în vedere că o mare parte din infrastructura de rafinare a Rusiei din vest este atacată în mod repetat, Vladimir Putin a cerut companiilor petroliere să își extindă capacitatea de rafinare în Siberia și Orientul Îndepărtat.