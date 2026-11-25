Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri, 25 noiembrie, cu reprezentanți din ministerele Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene, respectiv Agriculturii, cu o zi înainte de reuniunea extraordinară a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. La discuții au fost prezenți și miniștrii Alexandru Nazare, Dan Neculăescu, Mihai Ghigiu și Florin Barbu. Într-o postare publicată pe pagina personală de Facebook, șeful statului a anunțat că, împreună cu Guvernul, sunt demarate toate procedurile necesare pentru ca România să obțină „o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european”, astfel încât să aibă resursele necesare pentru a-și susține prioritățile de dezvoltare.

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„Am organizat și o consultare publică la care au participat reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri și ai mediului academic”

„Astăzi am avut o discuție cu reprezentanții ministerelor Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Agriculturii, în pregătirea Consiliului European Extraordinar care începe mâine.

Am analizat și agreat poziția României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

Pregătirea acestui moment a inclus și o consultare publică, organizată ieri la Administrația Prezidențială la care au participat reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic și alte părți interesate, pentru a integra perspective și priorități diverse în definirea poziției României.

Împreună cu Guvernul și cu ceilalți actori relevanți facem toate demersurile necesare pentru ca România să obțină o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european și resursele necesare pentru susținerea priorităților sale de dezvoltare”, a scris Nicușor Dan în postarea publicată pe Facebook.

„Susținem un buget european ambițilos, capabil să răspundă provocărilor actuale și viitoare”

„Susținem, în continuare, un buget european ambițios, capabil să răspundă provocărilor actuale și viitoare ale Uniunii.

În acest context, analizăm cu atenție propunerile privind identificarea unor noi resurse proprii ale Uniunii Europene. Nu susținem reduceri substanțiale ale bugetului european.

Considerăm esențială asigurarea unor finanțări adecvate atât pentru politica de coeziune, cât și pentru prioritățile strategice ale Uniunii: competitivitatea economică, apărarea și securitatea, precum și extinderea europeană.

Negocierile de la Consiliul European de zilele viitoare vor fi dificile, dar tocmai într-un asemenea moment avem nevoie de mai multă solidaritate și de o viziune comună”, a mai precizat președintele României.