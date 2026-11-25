Influencerul pro-Trump, Mario Nawfal, a reacționat, într-o postare pe platforma de socializare X, la afirmațiile lui Călin Georgescu, facute după ieșirea de la Curtea de Apel București, miercuri 25 noiembrie. Influencerul a precizat că fostul prezidențiabil acuză „sistemul” că îl persecută politic, atât pe el, cât și pe familia acestuia.

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Mario Nawfal a atras atenția asupra acuzațiilor făcute de Georgescu cu privire la tratamentul la care este supusă familia acestuia, mai ales soția sa, Cristela Georgescu.

„Georgescu transmite un mesaj sfidător la adresa sistemului! Georgescu a acuzat sistemul că îl persecută și că îi umilește familia, în special pe soția sa”, a menționat Mario Nawfal pe X.

În continuare, Nawfal redă momentul în care fostul candidat Călin Georgescu declară că adversarilor săi le-a mai rămas doar să-l împuște.

„Mi-ați luat totul. Singurul lucru care v-a mai rămas de făcut este să mă împușcați. Mă puteți ucide, dar nu-mi puteți face nimic mai rău de atât.”, a scris Mario Nawfal pe platforma X.

Mesajul lui Călin Georgescu pentru sistem, la ieșirea de la Curtea de Apel

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, eliberat luni seară din sediul Arestului Central al Poliției Capitalei după o decizie definitivă a Curții de Apel București, a revenit, miercuri pentru judecarea contestației procurorilor DIICOT față de decizia Tribunalului Ilfov de a-l plasa în arest la domiciliu. Contestația DIICOT la plasarea în arest la domiciliu a rămas în pronunțare.

„Am înțeles că toate dosarele fabricate politic au venit după decembrie 2024. Înțeleg acest lucru într-un sistem dictatorial. M-ați prigonit, m-ați jignit, mi-ați umilit familia, în special pe soția mea, mi-ați bătut joc de copiii mei. V-a mai rămas un singur lucru. Glonțul. Mă puteți omorî, dar mai mult de atât nu aveți ce-mi face”, a transmis Georgescu.

Luni, 23 noiembrie, Călin Georgescu a fost eliberat din arestul preventiv – după 56 de zile – și plasat în arest la domiciliu, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel București.