Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul ministru al Justiției, Cristian Diaconescu, a atras atenția că România nu a solicitat oficial Statelor Unite înființarea unei baze militare permanente, spre deosebire de Polonia. Acesta a explicat de ce o astfel de prezență militară ar reprezenta o garanție suplimentară de securitate pentru țara noastră și un factor de descurajare pentru orice potențial agresor. Recent, Radu Oprea, ministru al Apărării la susținut că România a propus găzduirea unor militari americani suplimentari în bazele deja existente. Acesta a relatat că prezența militarilor americani este importantă pentru securitatea României. Urmărește emisiunea întreagă aici.

Cristian Diaconescu: „De ce nu ceri formal din partea României o bază permanentă? ”

Cristian Diaconescu atrage atenția că Polonia va găzdui o bază militară permanentă a Statelor Unite, în timp ce România nu a făcut o solicitare oficială pentru un astfel de acord. Fostul ministru al Justiției ridică întrebarea de ce autoritățile române nu au cerut formal Washingtonului înființarea unei baze permanente și spune că nu știe dacă absența unei astfel de solicitări a fost o decizie intenționată.

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„Aș face o mențiune în legătură cu penultima, sublinierea dumneavoastră corectă: Polonia va găzdui o bază permanentă a Statelor Unite. În primul rând, de ce nu ceri formal din partea României o bază permanentă? Nu s-a cerut o întrebare retorică. Nu s-a cerut formal, România nu a cerut așa ceva. Nu știu dacă n-au vrut”, a spus Cristian Diaconescu.

Fostul ministru al Justiției a precizat că prezența militară permanentă a Alianței a fost un subicet de negociere cu Federația Rusă după 1997

Cristian Diaconescu a explicat că, după 1997, în cele 14 state care au aderat la NATO, prezența militară permanentă a Alianței a fost un subiect de negociere cu Federația Rusă. Fostul ministru al Justiției a precizat că NATO a ales o formulă de compromis, prin rotația trupelor în statele fostului Tratat de la Varșovia, pentru a evita un semnal de redislocare militară permanentă a Alianței în Europa.

„Este în regulă, dar cu atât mai mult, bazele permanente pe, în cele 14 state care, după 1997, au intrat în Alianța Nord-Atlantică au fost o temă de flexibilitate a NATO în negocierile cu Federația Rusă. Federația Rusă, spunem noi, ne-am retras din Europa. Nu ar fi un semnal bun ca Alianța Nord-Atlantică să se redisloce militar în Europa și atunci s-a căzut de acord în legătură cu rotația forțelor NATO în statele din fostul tratat de la Varșovia”, a mai adăugat Cristian Diaconescu la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Cristian Diaconescu a explicat de ce este importantă o bază permanentă

Cristian Diaconescu susține că o bază militară americană permanentă în România ar reprezenta o garanție suplimentară de securitate pentru țara noastră. Prezența constantă a militarilor și a echipamentelor americane ar avea un rol de descurajare pentru orice posibil atacator . Fostul ministru al Justiției a precizat că posibilii atacatori ar ști că un atac asupra bazei ar putea provoca un conflict direct cu Statele Unite. Astfel, România ar beneficia nu doar de prezența militară americană, ci și de un semnal politic clar privind implicarea Washingtonului în securitatea regiunii.

„De ce este importantă baza permanentă? Pentru că asigură staționarea a tot ceea ce înseamnă dotare, înzestrare militară americană. Deci, în caz de, doamne ferește, cel care atacă trebuie să știe că lovește în steagul american, că se va confrunta cu armata americană și că există o decizie politică de sprijin prin această hotărâre legată de o bază permanentă. Dacă tot am decis că avem nevoie de americani, este cât se poate de clar”, a relatat Cristian Diaconescu.

Actualul ministru al Apărării susține că prezența militară americană este importantă pentru România

România vrea mai mulți militari americani și capacități de luptă sporite pe teritoriul său. Radu Oprea, ministrul Apărării, spune că aceștia ar putea fi găzduiți în bazele existente, iar costurile ar fi sub cele de 15.000 de euro vehiculate. El spune că aceste costuri „vor fi mai mici decât în Polonia”.

„Este o ofertă care a fost discutată și văzută împreună cu partenerii polonezi, astfel încât flancul estic să aibă o reprezentare solidă, iar prezența americană să fie una consistentă”, a explicat ministrul Apărării.

Radu Oprea consideră că prezența militarilor americani este importantă pentru securitatea României. Ministrul a menționat bazele de la Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu și a susținut menținerea trupelor SUA pe teritoriul țării.

„Este nevoie de capacitățile și de soldații americani în România. O parte foarte importantă a securității noastre este asigurată de prezența americană. (…) Este nevoie ca soldații americani să fie prezenți în continuare”, a declarat ministrul Apărării.

România a propus găzduirea militarilor americani în baze deja existente

De altfel, România a propus găzduirea unor militari americani suplimentari în bazele deja existente. Totodată, dezvoltarea bazei de la Mihail Kogălniceanu ar putea fi accelerată, a declarat Radu Oprea.

„Am venit cu propuneri prin care putem acomoda soldații americani în bazele existente în România și, desigur, dezvoltarea bazei de la Kogălniceanu, așa cum este prevăzută astăzi, poate fi și accelerată”, a precizat Oprea.

Radu Oprea a explicat că propunerea României va fi analizată de Elbridge Colby, apoi de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, înainte de a ajunge la președintele Donald Trump. Ministrul a spus că discuția cu oficialul american i-a dat motive să fie optimist.

Radu Oprea: „O bază permanentă poate însemna nu numai cazarea militarului, ci și a familiei”

România își dorește nu doar mai mulți militari americani, ci și structuri cu o capacitate operațională ridicată, precum Divizia 101 Aeropurtate. Radu Oprea a precizat că găzduirea permanentă presupune și asigurarea condițiilor de trai pentru familiile acestora.

„O bază permanentă poate însemna nu numai cazarea militarului, ci și a familiei. Și atunci lucrurile sunt un pic mai complexe. Trebuie să ai astfel de locuri unde poți să mergi și cu copilul la școală, trebuie să fie și un spital bun în zonă, de care să beneficieze atât românii, cât și soldații americani sau celelalte naționalități prezente astăzi în România”, a explicat Radu Oprea.

Cât va costa găzduirea militarilor americani în România

Radu Oprea a respins suma de 15.000 de euro pentru fiecare militar american, vehiculată în spațiul public. Ministrul a precizat că aceasta nu reflectă oferta României.