Te gândești la o escapadă de Crăciun și Revelion într-un oraș european cu atmosferă de sărbătoare? Au fost dezvăluite cele mai populare orașe europene pentru vacanțele sărbători, Londra impunându-se drept câștigătoarea incontestabilă a sezonului festiv.

În cel mai recent raport, TUI Musement a analizat căutările efectuate pe Google pentru marile orașe europene cu o populație de peste 150.000 de locuitori. Pe parcursul celor 12 luni, din noiembrie 2025 până în octombrie 2026, divizia TUI specializată în excursii și activități turistice a calculat volumul cumulat al căutărilor pentru expresiile „Crăciun în (oraș)” și „Revelion în (oraș)”, potrivit Euronews.

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Londra, favorita turiștilor de sărbători

Conform datelor, Londra a generat cel mai mare interes, cu un volum total de 272.320 de căutări. Căutările pentru „Crăciun la Londra” au fost însă semnificativ mai numeroase decât cele pentru Anul Nou, înregistrând 184.100, respectiv 88.200 de interogări.

Pe locul al doilea se află capitala Franței, Parisul. „Orașul Iubirii” a cumulat 252.800 de căutări legate de Crăciun și Anul Nou în ultimul an, cifră care coincide cu pregătirile pentru revenirea târgului de Crăciun pe Champs-Élysées.

După o absență de un deceniu, această atracție pariziană de sărbători reunește acum 200 de expozanți, găzduiți în căsuțe din lemn amplasate între Rond-Point des Champs-Élysées și Place de la Concorde.

Podiumul este completat de o altă destinație din Regatul Unit, Edinburgh, care a înregistrat un volum cumulat de 173.840 de căutări. TUI Musement a descris centrul istoric ca transformându-se „într-un decor desprins parcă dintr-o poveste de Crăciun, cu târgul tradițional din East Princes Street Gardens, atracții de bâlci și vitrine decorate festiv”.

De asemenea, a fost menționat Hogmanay – sărbătoarea scoțiană de Revelion și Anul Nou – care include concerte, petreceri stradale, procesiuni cu torțe și focuri de artificii deasupra Castelului Edinburgh.

Viena oferă magia târgurilor tradiționale

Pe locul al patrulea, cu un volum cumulat de 158.270 de căutări, se află Viena (Austria), care oferă târguri tradiționale de Crăciun, inclusiv în Rathausplatz, celebra piață a orașului situată în fața primăriei. Pe lângă concertele de muzică clasică susținute în locații istorice, tradiția vieneză de Revelion, cunoscută sub numele de „Silvesterpfad” – o serie de evenimente festive interconectate în tot orașul – este o experiență de neratat.

Pe locul al cincilea se situează Strasbourg. Orașul găzduiește cel mai vechi târg de Crăciun din Franța și a înregistrat 140.560 de căutări. Vizitatorii pot alege dintre opt târguri răspândite în centrul istoric, inclusiv „Christkindelsmärik”, a cărei primă ediție a avut loc în 1570. „Un alt punct de atracție este bradul spectaculos de Crăciun din Place Kléber, care are o înălțime de aproximativ 30 de metri”, a precizat TUI Musement.

Cu un volum cumulat de 139.630 de căutări, Amsterdam ocupă locul al șaselea. În 2026, Festivalul Luminii din acest oraș marchează 15 ani de la lansare. Vizitatorii vor putea admira instalații artistice de-a lungul canalelor, fie cu barca, fie la pas.

Roma, sărbători cu gust italian

Roma, capitala Italiei, a cumulat 126.750 de căutări. Aflată pe locul al șaptelea, orașul oferă delicii specifice sărbătorilor, precum cozonacii „panettone” și „pandoro”, consumați în mod tradițional de Crăciun.

Pe locul opt în listă se află Praga, în Cehia, care a înregistrat 113.050 de căutări. Urcând în turnul Primăriei din Orașul Vechi, vizitatorii pot admira o panoramă spectaculoasă asupra târgului de Crăciun, a acoperișurilor din Praga și a bradului mare, iluminat.

În Budapesta (Ungaria) – oraș care a cumulat 110.510 căutări – o vizită la Băile Termale Széchenyi reprezintă o modalitate inedită de a scăpa de frigul iernii, după explorarea târgului de Crăciun de la Bazilica Sfântul Ștefan.

Topul 10 este completat de Dublin, cu 105.620 de căutări. Capitala Irlandei este cunoscută pentru iluminatul festiv tradițional de pe strada Grafton și pentru concertele de colinde de la Catedrala Sfântul Patrick.