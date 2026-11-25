Adrian Veștea a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, după ce liderul liberalilor a sancționat mai mulți senatori miercuri. Acesta îl acuză pe președintele PNL că a transformat libertatea opiniilor într-o „infracțiune ce trebuie pedepsită aspru” și susține că actuala conducere a partidului este ghidată de autoritarism, dezbinare și lipsă de democrație internă.

Într-o postare publicată pe Facebook, Veștea a criticat excluderea senatorilor Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie din grupul senatorial al PNL, dar și retragerea lui Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu din funcțiile de conducere pe care le dețineau în comisiile Senatului.

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„În PNL-ul dorit de Ilie Bolojan și gruparea sa de fideli libertatea opiniilor a devenit, iată, o infracțiune ce trebuie pedepsită aspru, iar democrația – un cuvânt golit de orice conținut. La ordinul lui Ilie Bolojan, senatorii Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost sancționați prin excluderea din grupul senatorial al PNL, iar senatorii Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu prin retragerea din funcțiile de conducere pe care le ocupau în comisiile Senatului României. Motivul? Și-au exercitat libertatea opiniilor și dreptul fundamental privind accesul liber la justiție, consfințit de articolul 21 din Constituția României. Iar pentru dl Bolojan acest lucru este o crimă de neiertat!”, a scris Adrian Veștea.

Veștea îl acuză pe Ilie Bolojan de dezbinare și de blocarea alegerilor interne

Adrian Veștea susține că, în ultimele șase luni, Ilie Bolojan a generat tensiuni în interiorul PNL și a folosit amenințările și interimatele pentru a-și consolida controlul asupra organizațiilor partidului. Acesta i-a reproșat liderului liberal și faptul că nu a organizat alegeri interne „de jos în sus”, pe care le consideră esențiale pentru funcționarea democratică a formațiunii.

„De 6 luni, Ilie Bolojan doar atât face în Partidul Național Liberal: creează tensiuni, îi instigă pe unii împotriva altora, recurge la amenințări, refuză să organizeze alegeri interne de jos în sus, cum este normal și corect, folosind metoda interimatelor pentru a încerca să controleze organizațiile partidului”.

„Un lider slab, dominat de teamă”

Criticile lui Adrian Veștea vizează și stilul de conducere al lui Ilie Bolojan, pe care îl descrie drept unul autoritar. În opinia sa, președintele PNL nu își tratează colegii ca pe parteneri politici, ci ca pe adversari.

„Acesta nu este leadership de calitate, ci un comportament al unui lider slab, care este dominat de teamă și nu vede în jur colegi, ci adversari. Un lider care vrea ca Partidul Național Liberal să fie redus la voința sa, a unui om înconjurat de yesmeni și clevetitori”.

Acesta i-a transmis lui Bolojan că un partid democratic nu poate funcționa prin ultimatumuri, dezbinare și presiuni asupra celor care au opinii diferite.

„Un partid democratic nu se conduce prin ultimatumuri, dezbinare și asmuțirea guerillei digitale asupra celor ce au altă opinie. Nu se conduce în stil dictatorial. Cu atât mai puțin un partid de calibrul PNL”, a mai scris Adrian Veștea.

Veștea îi reproșează șefului PNL lipsa de respect față de istoria partidului

În finalul mesajului, Adrian Veștea a insistat asupra necesității respectării istoriei, tradițiilor și oamenilor care au contribuit la activitatea Partidului Național Liberal. El a avertizat că apropiații care îi arată astăzi loialitate liderului liberal ar putea deveni primii care îl vor trăda.

„Aceia care astăzi sunt primii la pupat mâna «stăpânului» vor fi și primii care vă vor trăda”.

Acesta consideră că direcția impusă de Ilie Bolojan și de apropiații săi nu reflectă valorile și tradițiile liberale.