Un bărbat și-a dat foc miercuri pe strada Krakowskie Przedmieście din centrul Varșoviei, chiar în fața Ministerului Culturii, vizavi de Palatul Prezidențial. Ofițerii din Serviciul de Protecție a Statului de la reședințe prezidențială au intervenit imediat pentru a-i acorda ajutor bărbatului.

„Pot confirma că bărbatul și-a dat probabil foc în timp ce stătea în fața Ministerului Culturii și Patrimoniului Național de pe strada Krakowskie Przedmieście. Văzând acest lucru, ofițerii Serviciului de Protecție de Stat (SOP) care păzeau Palatul Prezidențial au reacționat imediat. Au traversat strada în fugă, au stins focul și au chemat paramedicii. Apoi l-au predat pe bărbat acestora”, au declarat autoritățile.

„Oamenii au început brusc să strige: «Un bărbat arde», așa că am fugit în direcția aceea. Era mult fum. Nu am văzut momentul în care bărbatul a fost incendiat. Până am ajuns acolo, acesta fusese deja stins cu stingătoare, probabil de ofițerii Serviciului de Protecție de Stat. Dar incendiul trebuie să fi fost foarte mare, pentru că a luat foc și un copac din apropiere”, a precizat un martor.

Postul de televiziune TVP3 din Varșovia a relatat că bărbatul stătea pe trotuar cu un afiș în mână înainte de a se stropi brusc cu benzină și a-și da foc.