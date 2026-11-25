Pro TV a anunțat miercuri, 25 noiembrie, lansarea celui de-al doilea sezon al seriei de documentare „Cămătarii – Dosarul clanurilor”. Documentar în care frații Cămătaru au fost vedete în sezonul unu. Anunțul televiziunii a fost făcut chiar în ziua în care procurorii DIICOT i-au adus în cătușe pe Sile și Nuțu Cămătaru la sediul instituției pentru audieri. Dosarul în care sunt audiați frații Cămătaru și sunt vizați mai mulți apropiați ai acestora urmărește fapte privind exploatarea unor lăutari.

Ce urmărește noul sezon al documentarului

Continuarea producției lansate anul trecut mută accentul de pe ascensiunea fraților Cămătaru pe perioada care a urmat condamnării acestora și pe reconfigurarea lumii interlope. Potrivit reprezentanților Pro TV, noua serie analizează evoluția grupărilor Sportivilor și Văncică, schimbările de influență din mediul infracțional, precum și anchetele desfășurate de autorități.

„Noul sezon extinde perspectiva asupra lumii interlope și urmărește evoluția unor grupări, relațiile dintre acestea,schimbările de influență și acțiunile autorităților în combaterea criminalității organizate. Primul sezon a urmărit originile și ascensiunea fraților Cămătaru, iar cel de-al doilea analizează perioada care a urmat condamnării acestora și transformările din mediul infracțional. Documentarul urmărește evoluția grupărilor Sportivilor și Văncică, precum și intervențiile autorităților și investigațiile desfășurate în această perioadă”, se arată în comunicatul transmis de Pro TV.

Un capitol distinct al documentarului vizează perioada 2012–2013, marcată de conflicte între grupările rivale și de incidente care au intrat în atenția publică, prezentând contextul acestor evenimente și intervențiile instituțiilor statului pentru destructurarea rețelelor infracționale.

Frații Cămătaru aduși cu cătușe și audiați de DIICOT