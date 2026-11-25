Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, eliberat luni seară din sediul Arestului Central al Poliției Capitalei după o decizie definitivă a Curții de Apel București, revine, miercuri la această instanță unde va fi luată în discuție contestația procurorilor DIICOT față de decizia Tribunalului Ilfov de a îi plasa în arest la domiciliu pe fostul prezidențiabil și pe omul de afaceri Ionel Rusen.

Update 10:30: Unul dintre avocații lui Călin Georgescu a explicat, la ieșirea din sala de judecată, că, în cazul clientului său, se va constata ca rămasă fără obiect contestația DIICOT privind menținerea lui în arest preventiv, ca urmare a deciziei definitive de luni. Totodată, momentan, apărarea nu a cerut înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu o altă măsura mai blândă, urmând ca aceste proceduri să se facă pas cu pas.

Update 10:22: Călin Georgescu a transmis două mesaje după ieșirea de la CAB. Unul la doi ani de la primul tur al alegerilor prezidențiale, pe care l-a câștigat alături de Elena Lasconi, și al doilea către „sistem”.

„Astăzi aș dori să îmi permiteți să nu răspund la nicio întrebare, pentru că am un mesaj către poporul român.

Deoarece astăzi este data de 25 noiembrie 2026 și, sigur, toată lumea vorbește de ce a fost acum 2 ani, mă refer la perioada 24 noiembrie – 6 decembrie 2024.

Mesajul meu pentru poporul român, din care și dumneavoastră faceți parte, jurnaliștii și toată lumea, prezent în această sală sau în afara ei, în România, din interiorul granițelor sau în afara granițelor, este următorul.

Acum 2 ani am pierdut nu doar o țară, ci am pierdut o demnitate de popor. Demnitatea unui popor se câștigă prin iubire, prin dreptate și prin grijă față de aproapele, față de cel suferind.

Eu sunt în măsură să spun aceste lucruri față de cel suferind, pentru că în aceste aproape 60 de zile eu l-am văzut pe ultimul.

Nimeni din această țară, niciun politician, nu poate să afirme ceea ce eu afirm astăzi. Și anume că eu l-am văzut pe ultimul. Și știu ce înseamnă ultimul în această țară.

Să nu-ți fie teamă să fii prigonit, să fii pedepsit sau să fii arestat. Să-ți fie teamă să fii liber și să nu spui nimic. Să-ți fie teamă să poți vorbi și să alegi tăcerea.

Salvarea demnității umane, salvarea demnității unui popor, are o singură soluție. Una singură. Și doar una.

Pâinea iubirii, care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dacă nu înțelegem acest lucru, nu vom înțelege niciodată nimic. Dar absolut nimic.

Și această țară și acest popor va continua să stea pentru foarte mult timp într-o mlaștină a disperării. O Românie în interiorul granițelor astăzi, care este răstignită moral, și cu a doua Românie în afara granițelor țării, care suferă enorm de dorul de țară, dacă nu înțelege că trebuie să ne iubim unii cu alții, ca să ne fie bine, și că într-un gând să mărturisim iubirea noastră unii față de ceilalți și față de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu se va putea realiza absolut nimic.

Într-o lume a suferinței, care este astăzi toată planeta, care depinde de un buton, nu de un fir de rază, superioritatea noastră ca popor este dată doar de pace și de iubire în interiorul țării, în afara ei, în regiune, dincolo de ea și în întreaga lume.

Dacă nu se va înțelege acest lucru, nu vom putea realiza absolut nimic, zero. Piatră pe piatră nu va sta în această țară dacă nu înțelegem ce înseamnă crezul și legile lui Dumnezeu, față de care trebuie să-I cerem cu smerenie să ne ghideze într-o viață demnă, într-o demnitate umană și în care să înțelegem că fără iertare și iubire nu se va putea realiza nimic.

Am încheiat mesajul către poporul român, acum am un singur mesaj foarte scurt către sistem.

Am înțeles că toate dosarele fabricate politic au venit după decembrie 2024. Înțeleg acest lucru într-un sistem dictatorial.

M-ați prigonit, m-ați jignit, mi-ați umilit familia, în special pe soția mea, mi-ați bătut joc de copiii mei.

V-a mai rămas un singur lucru. Glonțul. Mă puteți omorî, dar mai mult de atât nu aveți ce-mi face”, a transmis Georgescu.

Update 10:03: Contestația DIICOT a rămas în pronunțare.

Update 9:28: „Fără turul doi, intrăm în război”, „Călin Georgescu este patriot”, „Trăiască, trăiască, trăiască și-nflorească Călin Georgescu și România noastră!”, „Nicușor, demisia”, scandează susținătorii fostului candidat la prezidențiale.

Update 8:58: Călin Georgescu a ajuns la Curtea de Apel București, unde va fi luată în discuție contestația procurorilor DIICOT față de decizia Tribunalului Ilfov de a îi plasa în arest la domiciliu pe fostul prezidențiabil și pe omul de afaceri Ionel Rusen. Acesta nu a făcut declarații, doar și-a salutat susținătorii.

Update 8:22: Susținătorii lui Călin Georgescu încep să se adune în fața Curții de Apel București.

Știre inițială

Luni, Curtea de Apel București a respins o contestație similară a DIICOT, consecința deciziei definitive fiind aceea a eliberării doar a fostului candidat, în continuare în stare de arest preventiv aflându-se omul de afaceri Ionel Rusen.

Astfel, dezbaterile de miercuri ale Curții se vor axa pe situația lui Ionel Rusen, și el pus în libertate de Tribunalul Ilfov, soluție ce va rămâne definitivă doar după soluția CAB.

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În cazul lui Călin Georgescu, în care Curtea de Apel București a desființat, luni, mandatul de arestare preventivă emis și prelungit o dată, instanța ar putea constata autoritatea de lucru judecat a aceleiași instanței cu privire la măsura preventivă a arestării și ar putea califica contestația DIICOT privindu-l pe Călin Georgescu, ca fiind rămasă fără obiect.

Cu toate acestea, ambii inculpați pentru care DIICOT a formulat contestație trebuie conform legii să se prezinte la termenul de judecată, astfel că cel mai probabil atât apărarea fostului prezidențiabil cât și acesta ar trebui să fie prezenți la sediul instanței începând cu ora 9.

Călin Georgescu se află în prezent în arest la domiciliu astfel că el trebuie să respecte o serie de măsuri și interdicții stabilite de Curtea de Apel București între care se numără și aceea de a se prezenta în fața organelor judiciare, la poliție sau în fața instanțelor de judecată ori de câte ori este chemat, acestea fiind si unicele momente în care el poate părăsi domiciliul unde execută arestul.

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Prezidențiabil plasat în „colivia” personală

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, va fi supravegheat de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, după ce Curtea de Apel București a dispus plasarea sa în arest la domiciliu.

Potrivit procedurilor, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – structura Supravegheri Judiciare vor demara activitățile specifice de supraveghere și monitorizare a bărbatului în vârstă de 64 de ani.

Călin Georgescu are obligația de a respecta măsura preventivă și toate condițiile stabilite de instanță, inclusiv interdicția de a părăsi locuința fără acordul acesteia.

Polițiștii se vor deplasa la adresa unde Georgescu urmează să execute măsura arestului la domiciliu, pentru efectuarea verificărilor, întocmirea documentelor necesare și comunicarea obligațiilor legale. Activitățile de supraveghere se vor desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare, inclusiv prin verificări legale.

Ce nu are voie să facă Călin Georgescu în arest la domiciliu

Pe durata măsurii preventive, fostul candidat la prezidențiale nu are voie să părăsească imobilul în care locuiește fără aprobarea organului judiciar competent. De asemenea, acesta nu poate participa la adunări publice, manifestări sportive sau culturale și nu are voie să dețină, să folosească sau să poarte arme.

O altă interdicție vizează comunicarea cu anumite persoane. Călin Georgescu nu poate lua legătura, direct sau indirect, cu omul de afaceri Răzvan Liviu Leu și membrii familiei acestuia, cu Ionel Rusen și cu martorii din dosar.

Ce obligații trebuie să respecte

Pe lângă interdicțiile privind deplasările și comunicarea cu anumite persoane, Călin Georgescu trebuie să respecte mai multe obligații. Acesta este obligat să poarte permanent dispozitivul electronic de supraveghere, care permite monitorizarea respectării măsurii arestului la domiciliu.

Totodată, trebuie să comunice periodic instanței informații relevante despre mijloacele sale de existență și să se prezinte în fața judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată ori de câte ori este chemat.

Călin Georgescu a fost eliberat din închisoare după 56 de zile și plasat în arest la domiciliu

Călin Georgescu a fost eliberat din arestul preventiv – după 56 de zile – și plasat în arest la domiciliu, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel București. Magistrații au respins contestația procurorilor DIICOT și au menținut soluția Tribunalului București, care dispusese înlocuirea măsurii preventive.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale părăsește astfel Arestul Central al Poliției Capitalei, după aproape două luni petrecute în spatele gratiilor. Problemele sale judiciare sunt însă departe de a se fi încheiat, Georgescu fiind vizat de cinci dosare penale, dintre care trei au fost deja trimise în judecată.

Hotărârea Curții de Apel București reprezintă o schimbare importantă în situația juridică a fostului prezidențiabil, arestat preventiv din 29 septembrie 2026 într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Călin Georgescu nu beneficiază însă de libertate deplină, fiind obligat să respecte condițiile impuse de instanță pe durata arestului la domiciliu.

Cum îl vede Tribunalul Ilfov pe inculpatul Georgescu

Judecătoarea Cristian Gabor de la Tribunalul Ilfov, instanța care a primit dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și inițiere sau constituirea a unui grup infracțional organizat al fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, notează în motivarea sa, de plasare în arest la domiciliu a acestuia că „Nu este de neglijat nici împrejurarea că inculpatul Georgescu Călin este persoană publică, cu popularitate și care servește drept model de urmat și sursă de inspirație pentru cetățenii țării, folosindu-și statutul pentru a reclama schimbări pozitive în societate”.

Pe lângă această referire, magistratul notează și părțile negative, motivele pentru care faptele lui Georgescu și Rusen au impactat societate, reprezintă în că un pericol, iar eliberarea nu poate fi totală ci doar una progresivă, începându-se cu arestul la domiciliu.

„Judecătorul reține că infracțiunile de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată (2 acte materiale) presupus săvârșite, în modalitatea în care acestea au fost reținute în sarcina inculpaților, atât prin prisma gravității abstracte a acestora, cât și sub aspectul împrejurărilor concrete în care aparent ar fi fost comise faptele reținute [într-o manieră complexă, folosind pretinse mijloace frauduloase pentru inducerea și menținerea în eroare a persoanei vătămate, de natură să asigure mai ușor reușita acestor acțiuni, (prin mijloace care presupun ele însele acte de rea-credință, respectiv modul în care s-au solicitat și încasat sumele reprezentând garanțiile, precum și circuitul ulterior al sumelor de bani, inclusiv documentele și datele privind entitățile prezentate ca instituții bancare, comunicările între inculpați, precum și între inculpați cu persoana vătămată), cu un pretins prejudiciu mai mare de 1 milion de euro\, apar ca fiind infracțiuni de o gravitate sporită, aspect ce rezultă din limitele de pedeapsă prevăzute de lege, dar și din natura și importanța valorilor sociale protejate prin incriminarea unor astfel de fapte – relațiile sociale referitoare la patrimoniu, dar mai ales prin impactul pe care îl au asupra persoanelor care cad victime ale unor astfel de infracțiuni”, continuă judecătoarea pe linia argumentelor pentru care a dispus schimbarea măsurii arestării preventive cu cea a arestului la domiciliu în cazul ambilor inculpați. Restul motivării Tribunalului Ilfov poate fi citit AICI.